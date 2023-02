Afrique de l'Est: Déploiement de la Force de l'EAC - Le gouvernement va analyser le document et donnera sa position, affirme Lutundula

Réagissant sur le plan de déploiement de la force de l'EAC sur son territoire, le gouvernement congolais a affirmé, lundi 13 février, qu'il va minutieusement analyser ce document et donner sa position.

C'est ce qu'a indiqué le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundila.

Il s'est exprimé au cours d'un point de presse conjointement animé à Kinshasa avec son collègue de la Communication et Médias, Patrick Muyaya.

" Tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités par le M23, de la cessation de l'agression par le Rwanda, du retrait des zones occupées par le M23 et l'armée rwandaise, du retour de nos compatriotes à leurs domiciles. Tout ce qui n'est pas dans le sens de permettre à la République d'exercer pleinement sa souveraineté, de sauvegarder son indépendance et son intégralité territoriale, nous n'accepterons pas. On va décrypter davantage le contenu de ce rapport", a prévenu Christophe Lutundula.

La réunion des chefs d'état-major généraux des forces de défense de l'EAC tenue à Nairobi le 9 février a publié un plan de déploiement de la force régionale sur le territoire congolais.

Selon ce plan, le Burundi va se déployer à Sake, Kirolirwe et Kitshanga. Le Kenya va se déployer à Kibumba, Rumangabo, Tongo et Kishishe. L'Ouganda va se déployer à Bunagana, Kiwanja, Rutshuru et la région de Mabenga.

Enfin, le Sud Soudan va se déployer à Rumangabo et avec le contingent kenyan. Cette réunion a également décidé que le retrait du M23 s'échelonnera sur une période de 30 jours, le jour J étant fixé au 28 février 2023. Il a été aussi souligné que le dialogue doit s'engager pour que les parties belligérantes recherchent des solutions politiques aux conflits.