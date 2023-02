Congo-Kinshasa: Kindu - Ouverture ce mardi du Forum pour la paix, la cohésion et le développement du Maniema

Le Forum pour l'unité, la cohésion et le développement des filles et fils du Maniema ouvre ses portes, mardi 14 février, à Kindu, chef-lieu de la province.

A l'initiative des confessions religieuses, les représentants de sept territoires de la province et la plateforme citoyenne Hewa ya Mashariki, cette rencontre envisage rétablir des relations plus constructives pour la cohésion sociale et l'unité du Maniema.

Monseigneur François Abeli Muhoya a fait savoir que ce forum se veut donc apolitique et ceux qui y participent sont priés de respecter cette exigence :

" Nous demandons gentiment, fraternellement à nos frères et sœurs politiques de ne pas se faire accompagner, ni d'amener les partisans aux abords de l'université. On doit donner de la chance à ce que ce dialogue soit fraternel, qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée ".

Placées sous le thème : " Unis par le sort d'être frères et sœurs, demeurons unis dans l'effort pour la paix, la sécurité la cohésion sociale et le développement du Maniema ", ces assises qui se tiennent à l'Université de Kindu, réuniront plus de 500 participants.

Cette rencontre va bénéficier de la facilitation de l'évêque du diocèse Kindu, Monseigneur François Abeli Muhoya.