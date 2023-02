Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le début de l'opération d'enrôlement des électeurs fixé au 16 février

La CENI a confirmé le début des opérations d'enrôlement des électeurs pour jeudi 16 février au Nord-Kivu qui fait partie de la 3è aire opérationnelle.

Cette institution d'appui à la démocratie assure avoir mis les batteries en marche pour le bon déroulement de cette opération en province.

" Déjà le 16 février, c'est-à-dire ce jeudi, nous allons officiellement commencer à délivrer les cartes d'électeur ", a déclaré le rapporteur-adjoint de la CENI, Paul Muhindo Mulemeri.

Toutefois, la préoccupation demeure pour les zones sous occupation rebelles du M23 et l'armée rwandaise.

Ce responsable de la CENI dit attendre la reprise de ces entités par l'armée avant tout déploiement de son personnel, déjà formé.

" En ce qui concerne les zones sous occupation, sont des questions que nous allons évoquer avec le comité de sécurité pour voir comment nous allons nous y prendre. Mais, d'ores et déjà, tous les endroits qui sont en possession de notre armée seront couvertes par la CENI. Et toutes ces zones qui sont encore sous occupation du M23, nous n'allons pas d'abord, pour l'instant, nous y rendre. Et demain ou après-demain, si notre armée arrive, nous allons directement y déployer, et le personnel, et les matériels. Nous avons déjà notre personnel qui n'attend que notre armée puisse récupérer, et, nous allons nous y rendre ", a poursuivi Paul Muhindo Mulemeri.

Il confirme notamment l'enrôlement des déplacés dans leurs milieux de refuge :

" Ceux qui sont dans les camps des déplacés, ils ne vont pas attendre. Nous avons déjà pris des dispositions pour que ces gens-là soient pris en charge par l'opération d'enrôlement des électeurs ".