Cote d'Ivoire: BRVM - Forte hausse de 1,75% de l'indice BRVM Prestige en début de semaine

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 13 février 2023, l'indice BRVM, qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), a enregistré une forte progression de 1,75%.

Le nombre de points de cet indice est ainsi passé de 101,80 la veille à 103,58 ce13 février 2023.

Les autres indices sont aussi en hausse mais avec des degrés moindres. L'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a ainsi progressé de 0,86% à 100,22 points contre 99,37 points la veille. De son côté, l'indice composite (l'indice général de la Bourse) est en hausse de 0,54% à 203,65 points contre 202,55 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est un peu redressée, s'établissant à 547,069 millions de FCFA contre 413,828 millions de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 7576,219 milliards FCFA contre 7535,375 milliards FCFA la veille, soit une augmentation de 40,844 milliards de FCFA.

Celle du marché obligataire est, en revanche, stationnaire à 9273,003 milliards de FCFA.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Société Générale Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 12 585 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 5,80% à 5 290 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,78% à 1 190 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 3,83% à 10 695 FCFA), et ONATEL Burkina Faso (plus 2,27% à 3 375 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 2 775 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,32% à 1 900 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,20% à 1 160 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 6,52% à 1 290 FCFA) et BICICI Côte d'Ivoire (moins 1,95% à 5 785 FCFA).