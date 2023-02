Guinée: Labé / Le procès Wendouwel renvoyé au 2 mars

Lundi 13 février 2023 devait s'ouvrir au TPI de Labé, le procès Wendouwel, du nom de ce célèbre voleur de bœufs qui à plusieurs fois eu maille à partir avec les services de sécurité.

Au cours de l'une de ces déconvenues en 2019, des citoyens ivres de colère et venus des localités environnantes comme Dionfo, Mombeyah, Noussy ou Koubia avaient "récupéré" leurs animaux du parc de Mamadou Saidou Wendouwel et mis le feu sur sa maison et le reste de ces biens.

Après avoir purgé sa peine et sans dédommager les éleveurs qui l'avaient trimballé en justice, Saidou a contre-attaqué en formulant une plainte contre une dizaine de personnes toutes originaires de Dionfo dont le maire de la commune rurale.

Ce lundi, le jugement n'a pu se faire car les mis en cause n'avaient pas de conseil et l'instance a été renvoyée au 2 mars 2023 sachant que s'ils ne peuvent s'attacher les services d'un avocat, l'état leur en commettra un d'office.

Mamadou Saidou Wendouwel estime que ceux contre qui il a porté plainte le menacer de mort à l'issue de ce feuilleton.

Pour ses prétentions, l'ancienne star du vol de bétail, réclame 94 têtes de bœufs, la réhabilitation n de 9 maisons en dur et leurs contenus et celle de 7 cases et leurs contenus.

Il convient toutefois d'apporter une éclaircie sur cette prétention car en 2019, le traitement médiatique parlait de 26 bœufs emportés.