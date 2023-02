Madagascar: Football / Orange Pro League - Les leaders se bousculent

L'écart se resserre entre les mieux classés de deux conférences de l'Orange Pro League. La phase éliminatoire procédera ce week-end à l'avant-dernière journée des matches aller.

Au grand complet. Après l'absence lors de la cinquième journée ce week-end des clubs ayant eu des représentants au championnat d'Afrique des nations en Algérie, Fosa Juniors FC, Elgeco Plus et CFFA reprendront tous l'Orange Pro League. La phase éliminatoire procédera ce week-end à la sixième journée, l'avant-dernière de la phase aller. Fosa Juniors FC, crédité de 12 points, leader de la conférence Nord, à trois longueurs d'avance, jouera l'Uscafoot contre son second qui vient de grimper de trois marches au classement.

La rencontre aura lieu ce dimanche au stade d'Alarobia. Le club majungais jouera deux matchs cette semaine car il affrontera d'abord l'ASA Diana ce mercredi à Vontovorona, un match en retard comptant pour la cinquième journée. L'écart est très serré dans le Top 6 de la conférence Sud. Le nouveau leader, Mama FC, qui compte 8 points, est talonné de très près par cinq clubs crédités chacun de 7 unités. Trois matchs seront à l'affiche de la prochaine journée. Elgeco Plus, quatrième provisoire, accueillera Mama FC, qui a fait grand bond ce week-end, du sixième à la première place.

Très serré

Dans le même groupe, le club champion en titre, CFFA, actuellement en seconde position, fera le déplacement à Fianarantsoa et jouera contre Zanakala FC sur sa pelouse. Les Fianarois occupent en ce moment la cinquième place. Ces formations comptent toutes les deux 7 points. Un des matchs qui pourraient également chambouler le classement dans la conférence Sud, sera le duel entre Disciples FC, classé provisoirement troisième après sa victoire en cinquième journée de 3 à 2 face à Zanakala FC, et Jet Kintana, qui occupe la sixième place mais compte lui aussi 7 points avec en plus un match en retard.

Pour revenir à la conférence Nord, le choc entre Cosfa, classé troisième avec un cumul de 8 points, et l'AS Fanalamanga, cinquième et crédité de 7 points, sera aussi très intéressant en termes de maintien dans le Top 4. Chaque équipe fait de son mieux pour effectuer un parcours sans faute, dans le but de conserver le meilleur classement possible à la veille de la fin des matches aller.