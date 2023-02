Madagascar: Reboisement - Une journée de civisme à Ankarasaka

La région Diana a consacré la journée du vendredi dernier à marquer le lancement officiel de la campagne de reboisement 2023. Pour ce faire , elle a mis le choix sur le plateau d'Ankarasaka, dans la commune rurale d'Anketrabe-Antsiranana-II. Cette fois, les arbres forestiers et fruitiers ont été mis à l'honneur. Au total, seize mille plants ont été mis à terre sur seize hectares.

L'événement a mobilisé plus de 2 500 personnes issues des services publics, du secteur privé, des associations , des forces de l'ordre et des partenaires environnementaux, ainsi que les jeunes scouts et les étudiants universitaires. Un nombre record . Les habitants venant des sept fokontany de la commune rurale d'Anketrakabe ont aussi répondu présents lors de cette action noble.

Mention particulière pour la présence du ministre de l'Environnement et du développement durable, Vina Marie Orléa, de l'ambassadeur sud-coréen Son Yongho, et du représentant de l'UNESCO du bureau Afrique de l'est . Pour la région Diana, le gouverneur était représenté par le directeur de cabinet, Hamidou Ali, chargé de l'intérim. Sur le champ, les participants ont montré leur solidarité. Des uns se sont occupés des trouaisons tandis que d'autres ont transporté les jeunes plantes dans tous les coins pour faciliter les tâches.

Réforestation

Aussi bien le ministre que le gouverneur par intérim ont encouragé la population à participer activement à la reforestation et au recouvrement des forêts à Madagascar, selon les objectifs fixés par le président de la République . Ils ont tous exprimé l'importance de cette campagne de reboisement. Le numéro un du MEED a même annoncé que le couvert forestier de Madagascar n'est pas l'affaire du seul ministère, il a besoin de la contribution de tous.

Cette année, la campagne est placée sous le thème " Izay mamboly hazo mamelona aina, izay mamboly hazo mamelona an'i Madagasikara " .Un thème que le ministre a décortiqué lors de son intervention. " Nous allons procéder au reforestation d'une manière responsable, car il est un moyen indispensable pour développer un pays et pour mieux coordonner les projets socio-économiques " a-t- elle lancé. Au cours de cette année, la région Diana vise à atteindre une superficie de 5 302 hectares recouverts de forêts. Le taux de réussite du reboisement en 2022 a atteint 83 %.