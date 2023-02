Madagascar: Tennis - La FMT lance un appel aux Malgaches à l'étranger

Nul ne peut réussir seul. Tel a été la motivation qui anime la Fédération malgache de tennis (FMT) pour rassembler les amateurs de la petite balle jaune. La FMT a fait une publication sur sa page Facebook la semaine dernière, stipulant un appel adressé aux Malgaches évoluant à l'étranger pour réunir les forces nécessaires pour le développement du tennis malgache. Cet appel est lancé à l'adresse des Malgaches de bonne volonté, des joueurs et joueuses qui ont la double nationalité, qui veulent apporter leur contribution pour le développement du tennis malgache.

" La commission technique nationale invite tous les joueurs malgaches et amoureux de la balle jaune évoluant en dehors de Madagascar, toutes les personnes ayant des proches ou des connaissances dans leur entourage répondant à ces critères sont priées de les aviser ", confie l'appel formulé par la FMT. Tsantaniony Iariniaina, responsable de la

relation avec les joueurs à l'international au sein de la Fmt, a expliqué que l'objectif est de promouvoir le tennis malgache, par l'entraide, à travers le monde et une solidarité entre Malgaches fera évoluer plus efficacement le tennis.

Diaspora

Et Tsantaniony Iariniaina de continuer: " Pour le moment, plus d'une quinzaine de joueurs et joueuses éparpillés dans le monde (États Unis d'Amérique, Espagne, France, Maurice, la Réunion... ont répondu présents et ils se sont intéressés par l'initiative de la Fédération malgache de tennis. L'appel lancé a un écho positif ".

Parmi ces joueurs évoluant à l'étranger figure Valentin Rakotondrasoa (fils de Justin Vali) qui vient de remporter en Espagne un tournoi pour les moins de 18 ans il y a quelques jours. Il y a aussi Sampras Rakotondrainibe (aux États Unis d'Amérique), Toky Ranaivo et tant d'autres.

Depuis l'avènement de la covid 19, les frais et charges pour les sorties à l'extérieur deviennent trop lourds pour les joueurs et parents d'athlètes. La FMT veut installer un réseau de solidarité pour faciliter le déplacement et amoindrir les charges liées au déplacement. " Ainsi, la contribution et la solidarité de la diaspora, un peu partout dans le monde, sont sollicitées. La participation de la diaspora pourra prendre différentes formes: héberge- ment de joueur ou joueuse en voyage seul pour assister à un tournoi, indication de terrain pour l'entraînement, dotation de matériels sportifs pour les athlètes ", confie Lucas Raoily, membre auprès de la FMT.

Cet appel est une initiative louable et c'est la première fois que la FMT compte s'ouvrir aux talents malgaches qui évoluent en dehors du pays. " Je félicite la FMT pour cette idée géniale qui pense vraiment à l'avenir du tennis malgache ", confie Dominique Tsiresy Rafalimalala, parent de joueur de tennis.