Soudan: Yasser Al-Atta appelle Al-Hillu et Abdul-Wahed à rejoindre le processus de paix

Juba — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Yasser Abdul-Rahman Al-Atta, a salué l'effort historique et le rôle apprécié joué par la République du Sud-Soudan pour l'établissement de la sécurité et de la stabilité au Soudan, et son suivi pour la mise en œuvre de l'accord de Juba pour la paix au Soudan.

Il a dit dans son discours lundi à la séance d'ouverture de l'atelier pour l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de Juba pour la paix au Soudan dans la capitale de l'État du Sud-Soudan, "Nous sommes réunis aujourd'hui à Juba, nous ne sommes pas des parties différentes, mais plutôt une équipe unique qui vise à lever les obstacles et à corriger le cours dans les questions politiques, économiques, sociales et de paix.

Il a appelé Abdul-Aziz Al-Hillu et Abdel Wahed Mohamed Nour à rejoindre le processus de paix dans le pays et la construction de la patrie dont rêve le peuple Soudanais.

Le Général Al-Atta a déclaré que le leadership Soudanais est pleinement conscient de la complexité de la phase critique que traverse le pays, de son impact sur la mise en œuvre de l'accord de paix de Juba, et les défis rencontrant le processus de paix, que le gouvernement et les parties au processus de paix s'efforcent de surmonter avec sagesse et rationalité.

En ce qui concerne le processus politique, il a souligné que tous les parties travaillent avec un seul esprit patriotique pour parvenir à un consensus politique, qui est devenu à portée de main après les efforts considérables qui ont été déployés.

Quant au niveau économique, il a souligné que le gouvernement du Soudan déploie de grands efforts pour améliorer les conditions de vie du peuple Soudanais.

Il a souligné que le gouvernement mène une guerre contre le régionalisme, le tribalisme, le racisme et la haine.

Le membre du Conseil de souveraineté a exprimé l'espoir que l'atelier aboutira à des recommandations concernant la formulation de la matrice temporelle, la réactivation des mécanismes de mise en œuvre de l'accord de Juba et la prise de décisions sur des questions non liées à l'argent et au temps afin de raccourcir la matrice.

Il a appelé les pays amis, frères et garants, ainsi que la communauté internationale, à fournir le soutien pour le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs régions et à mettre en œuvre les arrangements de sécurité pour parvenir à la paix sur le terrain.

Le conseiller du Président de la République du Sud-Soudan pour les affaires de sécurité et chef de l'équipe de médiation du Sud, Tut Galwak, a affirmé l'intérêt du gouvernement du Sud-Soudan pour la stabilité du Soudan, d'autant plus que les deux pays ont des relations historiques enracinées.

"L'État du Sud-Soudan espère que le peuple Soudanais sera en mesure de parvenir à une solution politique qui conduira à un accord permettant d'instaurer la paix et la stabilité au Soudan".

Il a dit que l'atelier vise à fixer des dates et des horaires pour la matrice temporelle et à réactiver les mécanismes de suivi, affirmant la capacité des participants à l'atelier à surmonter les défis et les obstacles qui entravent le processus de mise en œuvre de l'accord de paix de Juba Soudan,

Pour sa part, le Président de la Commission de Paix, Dr. Suleiman Al-Debelo, a souligné l'importance de l'atelier pour atteindre les raisons qui ont entravé la mise en œuvre des termes de l'accord, appelant les participants à l'atelier à adhérer à la clarté et à la transparence afin de trouver des moyens et des mécanismes pour surmonter les défis rencontrant la mise en œuvre de l'accord de paix de Juba.

Il a dit que le plein engagement aux dispositions de l'accord de Juba pour la paix au Soudan, la disponibilité de la pleine volonté, la capacité financière, et la compréhension correcte des dispositions de l'accord contribueront positivement à accélérer la mise en œuvre de l'accord.