Madagascar: Lu pour vous... - " Unwrapping the textile traditions of Madagascar " sur le textile d'antan et d'aujourd'hui

La littérature anglophone possède aussi des merveilles par rapport aux écrits sur Madagascar : " Unwrapping the textile traditions of Madagascar " (2005) édité par Chapurukha M. Kusimba, J. Claire Odland, and Bennet Bronson.

Le titre résume à peu près le contenu du livre. Il tourne autour de l'histoire, avec plusieurs approches d'étude du textile dans la Grande Île. C'est tout de même instructif dans la quête des origines du peuplement malgache.

Dans les derniers chapitres, les auteurs tentent de mettre en relation les migrations, les influences et les habitants d'antan de Madagascar. C'est à travers la langue et la génétique que " Unwrapping the textile traditions of Madagascar " s'intéresse à toutes les régions du pays.

Dans le pays " Betsileo ", avec la sacralité du tissu dans les cérémonies traditionnelles. Dans l'ouest, surtout chez le groupe humain Sakalava, dans le sud-ouest, dans la partie centrale de l'île. Le sud fait aussi partie du champ d'étude de ce livre.

Avec de multiples auteurs, entre autres Sarah Fee, Rebecca L. Green, Edgar Krebs, Ralph Linton, Chantal Radimilahy, Michel Razafiarivony, Wendy Walker... A lire et surtout à trouver, peu sont sans doute les bibliothèques qui proposent ce livre à Madagascar.