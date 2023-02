Madagascar: Filière cacao - Mise en place de la traçabilité du chocolat artisanal

Le cacao fin de Madagascar est toujours qualifié de meilleur au monde alors que son exportation avoisinant les 15 000 tonnes en 2021 ne représenterait que 0,12% de la production mondiale, selon la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement.

La politique de la Grande île mise désormais sur la transformation de nos produits de rente avant leur expédition sur le marché international en vue de créer de la valeur ajoutée locale. " Pour pouvoir se conformer à cette vision de l'Etat, la Chocolaterie Ecole Edenia se lance dans la formation des artisans chocolatiers dans le pays. Nous disposons de toutes les matières premières très convoitées par les grands opérateurs économiques internationaux. Il est ainsi temps d'exploiter le savoir-faire des jeunes malgaches talentueux tout en invitant les autres acteurs en provenance des autres pays à se former en la matière chez nous ", a réitéré Achille Rajerison, président de l'association ASA SOA France Madagascar. Ce dernier a contribué à la mise en place de cette première chocolaterie école à Madagascar.

Identité économique

Nombreux sont les apprenants ayant suivi des formations sur le processus de transformation des fèves de cacao en chocolat au sein de cette chocolaterie école. " Certains d'entre eux se lancent déjà dans la fabrication de leur propre chocolat de façon artisanale. Nous voulons bien les soutenir et les appuyer afin qu'ils puissent se professionnaliser et accéder au marché tant au niveau local qu'international tout en gardant la propriété bio de leurs produits finis. Notre objectif est de les solliciter à proposer des produits bio faisant l'identité économique du pays, en les considérant entre autres, comme étant des produits du terroir. En attendant, nous prévoyons de mettre en place un système de traçabilité du chocolat artisanal étant donné que la certification bio des produits confectionnés par les artisans chocolatiers n'est pas à leur portée ", a-t-il enchaîné. Pour ce faire, cette chocolaterie école travaille en étroite collaboration avec un opérateur économique à Manambato, en la personne d'Alain Daso, propriétaire de l'hôtel CocoA Cacia situé près du lac Rasoabe. " Docteur géologue, j'ai été formé pour analyser un processus industriel, en étudiant entre autres tous les handicaps et proposer les solutions y afférentes pour arriver à un produit commercialisable ", a exprimé cet opérateur économique.

Appellation d'Origine Contrôlée

Il s'est intéressé particulièrement au chocolat étant donné que la région de Manambato dispose également d'une plantation de cacaoyers, outre le fait que c'est une zone touristique très prisée actuellement par les vacanciers et les touristes internationaux. " J'ai pu analyser les problématiques qui ont fait migrer les vergers de cacaoyers dans d'autres régions alors que c'était planté à l'origine à Brickaville. Le climat y est trop humide et froid au moment de la production de cabosses de cacao. Ce qui empêche les cuves de fermentation. Il s'avère ainsi impossible d'avoir un taux d'humidité de 7% dans les fèves, à ces conditions. Mais j'ai réussi à maîtriser ce problème au bout de cinq mois en obtenant 150kg de fèves de cacao séchées sur la plage de Manambato. Une autre problématique est le facteur coût-rentabilité. En effet, pour avoir une tonne de fèves séchées, il faut récolter 25 000 cabosses. Il n'est pas rentable de les transporter dans la capitale pour pouvoir les transformer. Je projette ainsi de créer mon propre verger de cacaoyers tout en transformant sur place les cabosses en vue de relancer la production locale. Mon objectif est d'obtenir une Appellation d'Origine Contrôlée ou un label permettant d'identifier un produit dont les étapes de fabrication sont réalisées dans une même zone géographique et selon un savoir-faire reconnu, et ce, afin de mettre en place ce système de traçabilité du chocolat artisanal ", d'après les explications de ce promoteur de projet.

Autoroute du chocolat

Force est de faire remarquer que la Chocolaterie Ecole Edenia s'approvisionne en matière première auprès de cet opérateur pour que ses apprenants puissent fabriquer leurs tablettes de chocolat bio portant entre autres, l'emblème " Chocolat Rubis de Manambato ". Une exposition a d'ailleurs eu lieu récemment au centre Arkadia à Analakely pour faire connaître ces nouveaux produits transformés au grand public. Par ailleurs, cet établissement de formation et le promoteur de projet à Manambato vont également travailler en partenariat pour développer le tourisme en liaison avec le chocolat bio dans le cadre de la promotion de l'autoroute du chocolat.