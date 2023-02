Madagascar: Football - Pro League - Mama FC prend la tête de la Conférence Sud

Avec 8 points, les protégés de Careca Raoelison occupent provisoirement la première place.

Le Championnat de Madagascar de football Orange Pro League (OPL) 2022-2023 a repris ses droits le week-end dernier pour le compte de la cinquième journée. Mama FC prend provisoirement les rênes de la conférence Sud, après sa victoire face au Jet Kintana sur le score de 3 à 1 à l'Elgeco au Stadium By-pass. Avec ce deuxième succès, Gildas et ses coéquipiers finissent à la première place avec 8 points en cinq matchs.

Les cinq clubs qui se trouvent derrière n'ont qu'un seul point d'écart pour prendre le relais avec 7 points respectivement. Les formations du CFFA, d'Elgeco Plus, de Dato FC et de 3FB Toliara n'ont pas encore retrouvé le chemin du stade lors de la cinquième journée. Leur match sera reporté au mois de mars pour des soucis organisationnels qui ne dépendent pas des clubs. La formation de l'Assurance Mama affrontera l'Elgeco Plus, dimanche prochain dans le cadre de la sixième journée au Stade By-pass.

L'équipe du Disciple FC a pu renverser la situation en occupant la troisième place du classement après une belle victoire face au club du Zanakala FC par 3 buts à 2. La bande à Tsila se mesurera face au Jet Kintana samedi prochain. Pour la conférence Nord, l'Uscafoot remonte la pente en remportant le match contre Ajesaia sur le score de 3 à 1 au Stade d'Ambohidratrimo ce dimanche. La formation de la CUA se trouve à la seconde place avec 9 points derrière le Fosa Juniors FC qui caracole toujours avec 12 points.

Ces deux formations s'affronteront dimanche au Stade d'Alarobia. Deux autres rencontres de la 5e journée initialement prévues entre l'ASA Diana et Fosa Juniors FC et le TFFC contre Cosfa ont été reportées ultérieurement. Quant au match opposant AS Fanalamanga au Tia Kitra, les deux formations se sont quittées sur le score nul de deux buts partout. " Pour des raisons d'organisation, le match de la 13ejournée sera avancé et se jouera ce mercredi à 14h30. Les Majungais du Fosa Juniors FC vont donc accueillir l'équipe de l'ASA de Nosy-Be au stade Complexe Vontovorona " comme il est publié sur la page du Fosa Junior FC.

Heriniaina Samson (stagiaire)

Calendrier de la 6ejournée :

Conférence Nord :

Stade Ambohidratrimo 14h30

Ajesaia Vs Tia Kitra FC (samedi)

Stade Mahitsy 14h30

Cosfa Vs AS Fanalamanga (dimanche)

Stade Alarobia 14h30

Uscafoot Vs Fosa Juniors FC (dimanche)

Stade Ambohidratrimo 14h30

Tffc Vs ASA Diana (dimanche)

Conférence Sud :

Stade By-pass 14h30

Disciples FC Vs Jet Kintana (samedi)

Stade Fianarantsoa 14h30

Zanakala FC Vs Cffa (dimanche)

Stade Manakara 14h30

Dato FC Vs 3FB Toliara (dimanche)