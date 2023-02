Madagascar: Gouvernement Ntsay - Remaniement incontournable

Iavoloha et Mahazoarivo restent muets sur le sort des membres du gouvernement en place, mais selon certaines indiscrétions, la recomposition de l'équipe gouvernementale reste et demeure d'actualité.

Nouveau souffle

Face à la conjoncture politique actuelle, plusieurs observateurs politiques estiment qu'un remaniement s'avère inévitable. Beaucoup de membres de l'actuel gouvernement ont déjà montré leurs limites dans la gestion de leurs portefeuilles ministériels et puis, il y a aussi ceux qui retardent carrément l'avancée du TGV. L'opinion publique s'attend à ce que des mesures soient prises concernant les problèmes les plus graves auxquels la population fait face au quotidien, entre autres et non des moindres, l'état de dégradation avancée du réseau routier national, les délestages et les coupures intempestives de courant, la vanille, et la flambée des prix des PPN. Mais il faudrait aussi que le gouvernement aligne ses actions sur l'orientation donnée par le président d'accorder les priorités au " sosialim-bahoaka ". Dans cette optique, il est normal que les deux chefs de l'Exécutif soient amenés à remanier leur équipe afin de lui donner un nouveau souffle indispensable et apporter des solutions tangibles aux maux qui minent le pays.

Double vacance

Par ailleurs, la diplomatie malgache est toujours dans l'attente de son nouveau chef. Depuis le limogeage de Richard Randriamandrato, le ministère des Affaires étrangères est sous le pilotage d'un intérimaire, en l'occurrence le général de corps d'armée Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale. Les chancelleries étrangères attendent avec impatience que ce département ait enfin son titulaire. Nos relations avec les pays amis et partenaires, ainsi qu'avec les bailleurs en dépendent, notamment concernant les nominations de nos ambassadeurs et représentants permanents à l'étranger. Il convient de souligner d'autre part l'élection de l'actuel ministre des Transports et de la Météorologie à la présidence du Conseil d'Administration de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique en début d'année, une grande première dans l'histoire de Madagascar, grâce au leadership du président Andry Rajoelina, qui a pesé de tout son poids pour que Rolland Ranjatoelina accède à ce poste prestigieux à l'international. Toutefois, ce dernier est obligé de quitter son poste au sein du gouvernement. Le futur ex-ministre fait la fierté du pays, en étant le premier malgache à présider le Conseil d'Administration de l'Agence. Il devra rejoindre son nouveau poste à Dakar d'ici peu. La double vacance à des postes ministériels est une raison de plus pour que Andry Rajoelina et Christian Ntsay avancent vers le remaniement du gouvernement.

Gouverneurs

Selon plusieurs sources, le président de la République et le Premier ministre se penchent sur le sujet. Une décision devrait être prise d'ici peu. Peut-être dès cette semaine. Dans la foulée, l'opinion s'attend également au remplacement de certains gouverneurs qui sont aujourd'hui, soit éclaboussés par des scandales et critiqués pour des comportements douteux, soit trempés dans des affaires - au propre comme au figuré - de mauvaise gestion. Bon nombre d'observateurs politiques estiment aujourd'hui qu'il est plus que logique d'opérer des changements ou remplacements pour obtenir des résultats comme les Barea au CHAN 2023. L'année de la course à Iavoloha où les ministres qui peinent à suivre l'orientation et le rythme du TGV descendront au prochain arrêt. " Misy miala ao aloha ao ".