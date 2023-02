Madagascar: Médecins de l'Océan Indien - 12.000 patients à soigner pour la 80ème mission

En partenariat avec des organismes et entreprises réunionnaises et malgaches dont le groupe Inviso, l'association humanitaire Médecin de l'Océan Indien entame la 80ème mission de son histoire.

Cette mission médicale, la 67éme en terre malgache se déroulera à Ambositra du 20 février au 1er mars et verra la participation de cinquantaine de missionnaires

Aux normes

" Ce ne sera pas une mission soldée " a déclaré le Dr Koytcha, le président de MOI, lors d'une conférence que l'association a donnée, au siège du groupe Inviso, hier. Une manière de dire que les 12.000 patients prévus d'être soignés durant ces 10 journées bénéficieront de traitements aux normes dignes des grands hôpitaux. " Grâce aux apports précieux de nos partenaires comme le département de la Réunion ainsi que des sponsors réunionnais et malgaches, l'équipe dispose de matériels médicaux et de logistiques qui permettent d'assurer des prestations médicales de qualité ", a rapporté le Docteur Koitcha qui du haut de ses 84 ans ne baissent pas les bras pour aider ses prochains dans ce pays qui est aussi le sien puisqu'il est un natif de Sainte-Marie. " Nous sommes tous animés par cet amour de notre patrie " a déclaré sur ce point Danil Ismaïl, le PDG de Inviso group qui a toujours été et qui continue d'être aux côtés de cette association humanitaire qu'est Médecins de l'Océan Indien.

Deux délégations

Côté organisationnel, la mission comportera deux délégations. Une délégation hospitalière qui sera installée au Centre Hospitalier Régional d'Ambositra et qui comportera plusieurs spécialités comme la chirurgie, l'ophtalmologie, l'optique, l'ORL, la cardiologie, la gastro-entérologie, et l'échographie. Une délégation itinérante fera une navette à Tsarasaotra, Ivato Centre, Imerina Imady avec 4 médecins, une pédiatre, 5 chirurgiens dentistes avec leurs équipes de prothésistes et une antenne de chirurgie ambulatoire. Comme à l'accoutumée, la mission se fixe trois objectifs : un volet thérapeutique en vue de la prise en charge de 12.000 patients toute discipline confondue, un volet d'enseignement post-universitaire destiné aux équipes soignantes locales et aux internes du CHU de Fianarantsoa et enfin un volet de médecine préventive qui prendra la forme d'une campagne d'hygiène bucco-dentaire ciblées sur les enfants des écoles primaires des localités concernées par la mission. A noter que tous les soins qui seront prodigués sont 100% gratuits. Une mission humanitaire.