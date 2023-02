Madagascar: Restauration - Formation culinaire pour 40 gargotiers

En matière de restauration, les gargotiers représentent une solution abordable pour les consommateurs du fait des prix souvent accessibles qu'ils proposent.

Ils sont issus des marchés de Soamanatombo, de Mahamasina et de Zaimaika Analakely. Ils viennent de bénéficier de quatre semaines de formation culinaire suivant les normes d'hygiène et de santé à l'Institut national de tourisme et d'hôtellerie (INTH) Ampefiloha. Ils viennent de recevoir leurs certificats vendredi dernier. Cette démarche d'accompagner les gargotiers pour davantage de professionnalisme, inclut également une formation dispensée par les pompiers d'Antananarivo sur les premiers secours et la prévention des incendies.

Cette vague de gargotiers sera probablement suivie d'autres qui bénéficieront de la même formation, dans la mesure où l'initiative prévoit de former 130 gargotiers à Antananarivo. Le partenariat entre plusieurs acteurs, dont la Commune Urbaine d'Antananarivo et les Sapeurs-pompiers ; l'INTH et la Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar (FHORM), ainsi que le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation Professionnelle, a permis de réaliser ce projet de formation des gargotiers à Antananarivo.

Risques

Il faut reconnaître que les activités de gargotier sont souvent associées à une lacune en termes d'hygiène et de qualité selon les normes requises dans le domaine de la restauration. Les risques d'intoxication alimentaire y sont souvent associés. Leurs clients, de leur côté, sont peu regardants sur les conditions de préparation, de conservation et de vente des produits proposés aux consommateurs. Ce type de formation dispensée aux gargotiers permet d'améliorer nettement la qualité des aliments et des services proposés au public dans ce domaine de la restauration.

L'initiative gagnerait à être mise à l'échelle. Le nombre important de gargotiers, rien qu'à Antananarivo, dont une majorité dans l'informel, est synonyme de risques potentiels sur les consommateurs en cas de non-respect des normes d'hygiène et de qualité en matière de denrées alimentaires.