Congo-Kinshasa: Salomon Kalonda - " Le Forum pour la paix, un début du processus de développement du Maniema "

Salomon Idi Kalonda, conseiller politique de Moïse Katumbi, a estimé mardi 14 février que le Forum pour la paix du Maniema est le début du processus de développement de cette province.

Il l'a dit au cours de la cérémonie de cette rencontre de deux jours, à Kindu.

" Pour moi, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début du processus qui peut prendre du temps mais que ça puisse réveiller tout un chacun d'entre nous. Peut-être nous-mêmes, on ne verra pas les résultats de ce forum, mais au moins que nos enfants demain puissent se rendre compte que nos parents un jour s'étaient mis ensemble pour amorcer le processus qui va nous amener à un développement durable et cela pas seulement au Maniema parce que, le Maniema en demande, et le Congo en général ", a déclaré Salomon Idi Kalonda.

Il a demandé aux acteurs politiques de mettre de côté leurs différends pour l'intérêt de la population du Maniema.

" Au-delà même du Maniema, le Congo a besoin de l'unité, de la paix et du développement. On va parler entre nous. Il faut qu'on se disent des vérités qu'on fasse les points. Pourquoi aujourd'hui on fait le sur place, qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement commencer où amorcer ce développement tant attendu par la population. Travaillons pour ces potentialités que nous avons. Qu'on puisse les transformer en richesse ", a poursuivi ce cadre de l'Ensemble pour la République.

Le Forum pour la paix, la cohésion et le développement des filles et fils du Maniema se tient du 14 au 15 févrierdans l'amphithéâtre Mapon de l'université de Kindu.