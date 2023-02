Congo-Kinshasa: Naufrage d'une pirogue motorisée sur le lac Kivu - 8 corps sans vie repêchés

Deux jours après le naufrage d'une embarcation motorisée dans un port de Bukavu, 8 corps sans vie flottant sur le lac Kivu ont été retrouvés ce mardi 14 février matin à l'endroit où l'incident s'était produit. Ces corps ont été repêchés par les services dépêchés par le gouvernement provincial et conduits à la morgue de l'hôpital général de Bukavu.

Les faits s'étaient produits le samedi 11 février aux alentours de 16h. Les passagers à bord d'une pirogue motorisée ont été pris de panique lorsqu'ils aperçu un grand bateau s'approcher d'eux au port. Beaucoup adoptent un réflexe de survie et se jettent dans le lac. Certains seront sauvés par des pécheurs et d'autres personnes braves. Et deux personnes étaient signalées comme portées disparues, jusqu'à la découverte macabre de ce mardi matin.

" Il y a 8 corps qui sont repêchés : il y a 4 femmes et 4 hommes. Nous les avons acheminés à la morgue de l'hôpital général de Bukavu. Et on va continuer à faire la recherche sur les eaux. Nous n'avons pas encore une estimation du nombre des disparus mais les 8 corps correspondaient au nombre des disparus ", a expliqué le ministre provincial des Transports du Sud-Kivu, Mathieu Alimasi.

Le lundi 13 février, le ministre des Transports avait réuni tous les acteurs du secteur pour leur rappeler de veiller à l'application des mesures de navigation sur le lac. Les embarcations motorisées doivent respecter leurs lieux d'accostage, les passagers ne doivent pas être mélangés aux marchandises et ils doivent impérativement porter les gilets de sauvetage, avait précisé Mathieu Alimasi.