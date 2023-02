Guinée Bissau: Vice-Président du CST arrive en Guinée-Bissau

Bissau — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant Général Mohamed Hamdan Daglo, est arrivé aujourd'hui à Bissau, capitale de la République de Guinée, pour une visite officielle de deux jours.

Le Général Daglo a été reçu par le Vice-Premier Ministre Guinéen, Ango Soares Sambo, et un certain nombre de ministres et de responsables de l'État.

Le Vice-Président du CST est accompagné d'une délégation comprenant le Ministre de bétail Hafez Ibrahim Abdel Nabi, le ministre des transports Hisham Ali Ahmed, le sous-secrétaire du ministère des affaires étrangères ambassadeur Dafallah Al-Haj Ali, et la consule honoraire de la République de Guinée-Bissau au Soudan, Mme Reem Musa.

Le Vice-Président aura des entretiens officiels avec le Président de la République de Guinée-Bissau Amr Sissoko, et un certain nombre de représentants de l'État, portant sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les développer dans tous les domaines.