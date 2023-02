Ile Maurice: Silver Bank - L'Indien Prateek Gupta accusé d'une fraude d'USD 577 millions

Rs 26 milliards ! C'est la somme astronomique qu'a perdue Trafigura, une société de courtage européenne, à la suite d'une fraude commise par Prateek Gupta dans ses livraisons de nickel qui ne l'était pas. On apprend par la même occasion que cet homme d'affaires indien vivant à Dubaï n'en est pas à son premier coup. Et c'est à travers son épouse, Ginny Gupta, que les autorités mauriciennes lui ont remis les clés l'ex-Banian Tree Bank !

Vous souvenez-vous de feue Banian Tree Bank ? Presque un milliard de pertes encourues dans des "leverages", soit des investissements hasardeux de l'argent des déposants. Les plus gros déposants ? La National Insurance Company (NIC) avec au moins Rs 250 millions, alors qu'ellemême se relève péniblement grâce à l'aide de plus de Rs 4 milliards reçues de l'État, ou plutôt du contribuable ; la Mauritius Housing Company (MHC), Rs 100 millions, la municipalité de Curepipe, Rs 91 millions, et celle de PortLouis, plus de Rs 50 millions.

Il y en a d'autres et des dizaines de déposants individuels. La plupart de ces derniers, mais surtout ces institutions publiques, avaient décidé de ne pas réclamer tout de suite leur argent lorsque Silver Bank a repris les activités de l'ex-Banian Tree Bank, à la suite de pressions exercées du sommet de l'État. Tout cela, pour faire une faveur aux repreneurs derrière la nouvelle Silver Bank soit l'épouse de Prateek Gupta avec 75 % des actions et un autre Indien du nom de Manoj Menon avec 25 %. Les déposants n'auraient recueilli, eux, guère de faveurs, n'ayant gagné qu'environ 0,25 % d'intérêt de plus que le taux du marché.

La reprise de Banian Tree Bank a été effectuée dans des conditions très opaques. La Banque de Maurice n'avait émis qu'un bref communiqué pour l'annoncer, sans même mentionner le nom des nouveaux propriétaires. Face à ces cachotteries, l'express se demandait, le 18 octobre 2021 : "La Banque de Maurice a-t-elle procédé aux vérifications préalables sur cet investisseur et sur la provenance des fonds ?" Visiblement non. Pourtant, Prateek Gupta s'était déjà fait connaître à l'international dès avant 2018 pour ses activités frauduleuses.

Ainsi, le courtier en énergie Gunvor Group a perdu 45 millions de dollars en traitant avec lui. L'institution financière hongkongaise TransAsia Private Capital Ltd a aussi été bernée par Gupta. Ian Milne, un ancien banquier chez Rabobank et HSBC Holdings Plc, a eu ceci à dire des compagnies de Gupta : "It's very well known in the market that these guys have a highly dubious reputation... Most people haven't dealt with them for many years." Pas Maurice Inc.

Fraude carrousel

Un expert financier, Jonas Rey, explique comment une des sociétés de Prateek Gupta a déplumé plusieurs banques en ayant recours à la fraude tournante, ou carrousel. "Une seule cargaison de marchandise est achetée et vendue entre dix sociétés complices. Dix financements sont recherchés pour une seule expédition de marchandise!" C'est pour dire que les fraudes de Gupta sont très sophistiquées. La police indienne a ouvert une enquête sur Prateek Gupta en 2022. Mais l'on ne sait si, comme ici, l'enquête est toujours en cours...

Comment a-t-il pu duper autant d'entreprises de courtage et financières pendant si longtemps ? En tout cas, l'autopsie chez Trafigura aidera tous à reconnaître d'avance ces escrocs en costume-cravate et à en rester loin. Le 9 février, Trafigura a dit avoir récemment découvert une fraude systématique "committed by a group of companies connected to and apparently controlled by Mr Prateek Gupta including TMT Metals and companies owned by UD Trading Group". La société a lancé des poursuites judiciaires dans cette affaire de faux nickel lui ayant fait perdre 577 millions de dollars.

À l'offciel, Silver Bank est détenue par SILVERNOVA Ltd, une société mauricienne, elle-même détenue à 100 % par Silver Star SPC, basée aux îles Caïmans. Silver Star SPC a bien un lien avec Prateek Gupta. Ce gros fonds d'investissement a investi une partie de son argent dans TMT Metals Holdings Limited Company, dont Gupta est directeur, et une partie dans SILVERNOVA, qui a son tour possède 100 % dans Silver Bank. Mais ce qui est plus troublant, c'est que l'on a non seulement laissé les Gupta acquérir Banian Tree Bank, rééchelonné les dépôts des institutions publiques, mais le gouvernement voulait déposer Rs 1 milliard supplémentaire chez Silver Bank (voir l'express du 5 octobre 2022). Devant le tollé soulevé par notre article, ce deal a été annulé.

Mais les autorités viennent de décider d'utiliser à la place l'argent de la NIC : un placement de Rs 1 milliard aurait déjà été avalisé auprès de Silver Bank. Il se chuchote que cette générosité de la NIC aura été décidée contre un prêt sans garantie de Rs 12 millions accordé à un haut cadre de la NIC par Silver Bank.

Nos questions à la Banque de Maurice sont restées sans réponse, malgré l'emploi par cette institution d'une experte en communication. Idem pour la Financial Services Commission. À la NIC, ni le chairman, Vikash Peerun, ni le Chief Executive Officer (CEO), Rishi Sookdawoo, n'ont répondu à nos appels et messages. Vasili Revishvili, le CEO de la Silver Bank, nous informe que Prateek Gupta n'a rien à faire avec Silver Bank. Estce son épouse qui est actionnaire ? Pas de réponse. La Silver Bank attend-elle un dépôt de Rs 1 milliard de la NIC ? "Non, rien jusqu'à présent." Est-ce en cours ? Même réponse. Un prêt de Rs 12 millions sans garantie va-t-il être accordé à un haut cadre de la NIC en retour ? "Non." Prateek Gupta vient pourtant souvent à la Silver Bank, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Clac! Il a raccroché, nous disant que la Banque de Maurice l'appelle. Nous venions tout juste d'envoyer un mail à la Banque centrale.