Afrique: Cyclisme / 19eˢ Championnats d'Afrique - Christopher Lagane 6e et Alexandre Mayer 12e dans le même temps que le vainqueur

L'Érythréen Henok Mulubrhan sacré pour la deuxième année consécutive

La course sur route élite/U23 hommes a mis un terme, lundi 13 février, à la 19e édition des Championnats d'Afrique au Ghana. Pas de médaille à l'arrivée mais les membres de la Team MCB-Maurice se sont bien battus. La sixième place de Christopher Lagane et la douzième d'Alexandre Mayer dans le même temps (3h04:27) que le vainqueur, l'Érythréen Henok Mulubrhan, qui retient son titre, constituent une bonne performance. La preuve que les Mauriciens se rapprochent encore des meilleurs du continent.

11 tours du circuit long de 12 km étaient au programme, pour une distance de 132 km au total. Il y a eu plusieurs tentatives d'échappée dans les premiers tours mais les grosses équipes ne les laissaient pas se développer. C'est finalement dans les deux derniers tours que les Algériens allaient mettre un sérieux coup de vis pour faire exploser le peloton. Les Érythréens ne se sont pas laissés surprendre et ont suivi la manœuvre. Un groupe d'une quinzaine de coureurs allait se former et on y retrouvait les deux fers de lance mauriciens, Christopher Lagane et Alexandre Mayer.

Dans la dernière ligne droite, sans surprise, Henok Mulubrhan se montra le plus rapide pour dominer l'Algérien Yacine Hamza et le Marocain Achraf Ed Doghmy.

" Super course de l'équipe. On était représentés dans toutes les échappées et à l'avant de la course, c'est vraiment positif. Je dois dire un grand merci à mes coéquipiers pour leur travail et une sixième place à l'arrivée pas loin de la médaille encore une fois. Et surtout, nous obtenons de précieux points UCI. Évidemment, si le circuit avait comporté une petite bosse, cela aurait été plus intéressant mais avec la fatigue dans les jambes et la chaleur, les plus forts se sont retrouvés devant. Dommage pour la médaille, On n'était pas loin. On va continuer à travailler, ce sera peut-être pour l'année prochaine ", a déclaré Christopher Lagane.

Par contre, il y avait un sentiment de déception chez Alexandre Mayer à l'issue de l'épreuve. " Je suis vraiment déçu parce que je n'ai pas pu sprinter. Ma chaîne est sortie à 400 mètres de la ligne. Chris (Lagane) a freiné fort devant moi et j'ai tapé dans sa roue et ma chaîne est sortie. J'avais de bonnes jambes sur le final, je me sentais vraiment bien. C'est le sport ", a-t-il relaté.

Le Directeur Technique National (DTN), Trevor Court, affichait une grande satisfaction. " C'était une bonne journée pour nous avec la 6e place de Chris et la 12e place d'Alex. Très content de ce résultat. Nous avions prévu d'être actifs durant la course, faire partie des échappées. Avec ces résultats, je pense que nous sommes bien partis pour la qualification olympique. Je crois que la mission est accomplie. Tout le monde est content. La semaine a été fantastique avec les bonnes performances des cadets, des juniors et des filles. Il y avait une bonne atmosphère, du bon travail d'équipe. On ne pouvait demander mieux ", a-t-il observé.

Notons qu'après avoir bien travaillé depuis le départ, les cinq autres coureurs de l'équipe - Jérémie L'Aiguille (37e), Thibault d'Unienville (54e), Hanson Matombé (56e), Toréa Célestin (57e) et Gregory Mayer (58e) - ont terminé à un peu plus de 16 minutes du vainqueur.