Togo: Priorité aux populations vulnérables

Le gouvernement et le Système des Nations Unies (SNU) ont signé mardi un nouveau plan-cadre de coopération pour le développement durable pour la période 2023-2026.

L'objectif, selon Aliou Dia, le représentent du SNU à Lomé, est de mieux aligner les réalisations des agences, Fonds et programmes sur les priorités de la Feuille de route gouvernementale 2020-2025.

Un investissement de 247 millions de dollars est annoncé.

Les Nations Unies vont oeuvrer pour assurer la participation des populations les plus vulnérables à l'économie et aux fruits d'une croissance inclusive, résiliente et créatrice d'emplois décents, la gestion durable des ressources naturelles et la résilience au changement climatique et aux risques de catastrophes ou encore l'accès équitable aux services sociaux de base et à une protection sociale plus inclusive.

'Ce cadre de coopération va contribuer à la réalisation des ambitions du gouvernement et va produire des changements réels au bénéfice des populations et particulièrement celles les plus vulnérables. Nous ne voulons laisser personne de côté', a déclaré Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République.

Le SNU regroupe toutes les agences spécialisées comme l'OMS, UNESCO, PAM, ONUSIDA, UNICEF.