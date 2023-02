Seychelles: Pêche au thon - Les Seychelles votent contre l'interdiction des DCP par la CTOI, en invoquant des raisons économiques.

Les Seychelles ont voté contre une proposition visant à mettre en œuvre l'une des dernières adoptions de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) concernant les dispositifs de concentration des poissons, car la décision prise n'est pas fondée sur des données scientifiques et est influencée par des intérêts commerciaux.

Lors de la sixième session spéciale de la CTOI, qui s'est tenue du 3 au 5 février, une proposition visant à interdire les dispositifs de concentration de poissons (DCP) pendant 72 jours chaque année a été approuvée par un vote à bulletin secret. L'interdiction devrait prendre effet entre le 1er juillet et le 11 septembre 2024.

Le secrétaire principal à la pêche, Roy Clarisse, qui faisait partie de la délégation des Seychelles à la réunion, a souligné lundi que les Seychelles ont voté contre la proposition.

"Les Seychelles faisaient pression pour que la mesure sur les DCP dérivants soit adoptée après que des recommandations scientifiques aient été faites. Nous voulons que la commission scientifique de la CTOI, qui a été chargée jusqu'au 31 décembre, fournisse des conseils à la commission. Nous voulons que le processus soit mené à bien et que, sur la base de la recommandation de la commission scientifique, les Seychelles prennent leur décision", a déclaré M. Clarisse.

Il a déclaré que la mesure était un peu arbitraire et que l'objectif était purement dans l'intérêt commercial des autres parties qui n'utilisent pas les senneurs à senne coulissante et la pêche au DCP.

La proposition vise à "faire en sorte qu'à terme, ce type de pêche ne soit plus économiquement viable pour la région et cela aura un impact énorme sur les Seychelles", a déclaré M. Clarisse.

La pêche est la deuxième industrie la plus importante pour l'économie des Seychelles, un groupe de 115 îles situées dans l'océan Indien occidental.

Il a prévenu qu'avec l'effondrement de la pêche à la senne coulissante dans l'océan Indien, les Seychelles connaîtront des difficultés socio-économiques car "il y a une conserverie qui emploie beaucoup de travailleurs, il y a des débardeurs qui travaillent avec ces navires ainsi que de nombreuses autres activités économiques qui tournent autour des activités de pêche à la senne coulissante."

Selon Clarisse, il existe de nombreuses activités autour de la pêche au thon. (Joe Laurence, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

En outre, cela aura également des répercussions négatives sur le coût des importations, et par conséquent sur l'industrie du tourisme, qui est le principal contributeur à l'économie des Seychelles.

En ce qui concerne la méthode utilisée pour adopter la résolution, Clarisse a déclaré que les Seychelles estiment que le processus sape l'aspect de coopération et de consensus qu'il doit y avoir au sein de la CTOI pour la gestion du thon.

"Nous avons estimé que les intentions des pays qui sont contre les senneurs à senne coulissante ou les DCP n'étaient pas nécessaires pour avoir une discussion sur la proposition. L'intention était clairement de faire pression pour un vote, car il y a eu beaucoup de manœuvres dilatoires pour faire ajourner la commission au cours de la réunion précédente, et il n'y a donc pas eu beaucoup de temps pour discuter de la proposition", a-t-il expliqué.

L'Union européenne a également exprimé son inquiétude dans un article du Guardian.

"Nous attendions avec impatience une discussion constructive. Malheureusement, la réunion de la CTOI ne l'a pas permis. Au lieu de cela, elle a adopté, sans consensus, une mesure qui, selon notre évaluation, manque de base scientifique et qui pourrait s'avérer impossible à mettre en œuvre, en plus d'avoir des impacts extrêmement durs sur les pêcheurs et les communautés locales. Nous devons maintenant examiner nos options. Nous sommes déterminés à faire en sorte que la CTOI redevienne effective", a déclaré un porte-parole de la Commission européenne.

La dépendance des Seychelles à l'égard des senneurs à senne coulissante

Un expert indépendant de la pêche des Seychelles, Ameer Ibrahim, a déclaré mardi à la SNA que "le PS a bien dit qu'il y aura des conséquences négatives sur l'économie des Seychelles si nous adoptons la résolution telle qu'elle est maintenant".

"Pour l'instant, notre économie dépend principalement du tourisme et de la pêche. À mon avis, nous devons prendre conscience que nous sommes fortement dépendants des gouvernements étrangers, par exemple de l'UE, qui pêchent dans nos eaux. Il est grand temps que les Seychelles prennent en main leur industrie de la pêche", a-t-il ajouté.

Ibrahim a ajouté que "la pêche apporte plus à notre économie qu'il y a 10 ans et nous l'avons vu lorsque nous avons été touchés par le COVID-19. Il n'y avait pas de tourisme mais notre économie était suffisamment stable parce que nous avions la pêche. Une chose que les Seychelles doivent faire est d'évaluer exactement combien d'argent nous rapporte la pêche."

Il a ajouté qu'il existe également d'autres formes de pêche sur lesquelles les Seychelles pourraient se pencher.

"Un exemple est la pêche à la mouche qui est une grande industrie mais nous la classons dans le tourisme alors que c'est une forme de pêche. Il y a aussi la pêche sportive. Nous devons nous pencher sur ces autres formes de pêche qui sont plus durables et qui génèrent en même temps plus d'argent pour notre économie. Un exemple clair est de faire une étude appropriée et de quantifier exactement ce que la pêche rapporte à l'économie. Ensuite, nous examinerons d'autres formes de pêche", a-t-il ajouté.

La Fédération des pêcheurs artisanaux de l'océan Indien condamne la décision de la CTOI

La Fédération des pêcheurs artisanaux de l'océan Indien (FPAOI) a condamné dans un communiqué de presse la décision de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) d'interdire aux senneurs à senne coulissante d'utiliser des dispositifs de concentration de poissons (DCP) pendant 72 jours.

Le président de la FPAOI, qui regroupe des professionnels des Comores, de Madagascar, de Maurice, des Seychelles et de la Réunion, Keith André des Seychelles, a dénoncé cette interdiction comme une imposture.

Selon lui, l'interdiction ne concerne que les eaux internationales et laisse donc toute la place du monde à ces navires industriels pour sacrifier l'avenir des stocks de poissons dans les zones économiques exclusives de leurs pays de pavillon dans l'océan Indien.

"Pour la FPAOI, seule une interdiction totale de l'utilisation des DCP dérivants par les thoniers senneurs serait une mesure courageuse et efficace pour la préservation et la reconstitution des stocks, notamment de thon albacore", a déclaré André.