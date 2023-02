Tunisie: Energie | Câble d'interconnexion électrique sous-marin entre la Tunisie et l'Italie - Elmed, le projet du siècle

Estimé à un investissement de 850 millions d'euros, ce câble sous-marin de près de 230 km prévoit une connexion de 600 MW entre la Tunisie et la Sicile. Il représente une réponse à la crise énergétique mondiale actuelle et promet des perspectives extraordinaires en termes d'essor économique et d'emploi. Le défi est aussi de suffisamment approvisionner l'Europe en énergie de plus en plus propre et d'offrir une occasion historique d'engager les pays de la région dans un cercle vertueux d'échanges, de croissance, tout en avançant dans la transition vers le renouvelable. C'est une stratégie gagnant-gagnant et une chance qu'il ne faut pas laisser passer.

C'est que le secteur de l'énergie joue un rôle central dans le développement des relations économiques entre l'Italie et la Tunisie par le biais du projet d'interconnexion électrique Elmed, qui a reçu l'approbation de l'UE pour une importante allocation européenne en vue de sa mise en œuvre et le soutien de la Banque mondiale pour le reste du financement.

En effet, le projet d'interconnexion électrique promu par la Steg et son homologue italienne Terna prévoit une connexion de 600 MW de 230 km de long à la Sicile. Ce câble sous-marin reliera les pays d'Afrique du Nord à l'Europe, en vue d'une intégration complète des marchés de l'électricité. Complètement invisible, l'ouvrage a été inscrit sur la liste des projets d'intérêt commun par la Commission européenne, compte tenu de son importance stratégique pour la sécurité et la durabilité énergétiques des deux pays et pour la construction d'un réseau électrique méditerranéen qui, à travers le partenariat bilatéral entre les deux sociétés qui gèrent respectivement les réseaux de transport d'électricité tunisien et italien, prévoit notamment le partage d'expériences techniques et professionnelles réciproques et l'échange de savoir-faire pour la formation d'un personnel hautement spécialisé pour la planification, la construction, les essais et la maintenance des lignes électriques à haute tension et des câbles sous-marins, ainsi que le développement de solutions d'intégration de réseaux intelligents et d'énergies renouvelables.

L'interconnexion permettra à l'Italie et à la Tunisie d'échanger de l'électricité, diversifiant ainsi les approvisionnements et renforçant la fiabilité et la résilience des réseaux électriques des deux rives de la Méditerranée. En particulier, à long terme, il permettra à la Tunisie d'exporter également vers les pays d'Afrique du Nord de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

Le projet Elmed produira un saut quantique dans l'intégration des marchés de l'électricité sur les rives nord et sud de la Méditerranée, renforçant ainsi la sécurité énergétique entre les deux pays ainsi que celle de leurs partenaires, favorisant le développement des sources d'énergie renouvelables sur le continent africain et ajoutant un élément supplémentaire à la mise en place à long terme d'un réseau électrique euroméditerranéen à part entière.

Lors de sa récente visite dans notre pays, le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération italien Antonio Tajani déclarait à La Presse que "l'approbation par la Commission européenne du projet d'interconnexion sous-marine Elmed a permis à la coopération économique entre l'Italie et la Tunisie de faire un saut qualitatif décisif. Le projet constitue en effet la première infrastructure stratégique d'interconnexion énergétique entre l'Europe et l'Afrique. Il s'agit là d'un tournant historique qui fera de nos deux pays de véritables hubs énergétiques sur leurs continents respectifs".

Il a ajouté que "notre objectif commun est de commencer à travailler immédiatement à la réalisation de cet important projet d'une valeur de 850 millions d'euros et dont les retombées bénéfiques seront extraordinaires. Je fais référence non seulement au domaine des énergies renouvelables, mais aussi à l'effet multiplicateur potentiel des investissements qu'apportera cet ouvrage. Tout aussi important sera l'impact en termes de création d'emplois que l'arrivée de plusieurs nouvelles entreprises aura sur le marché du travail, en offrant des opportunités d'emploi aux jeunes tunisiens dans des secteurs stratégiques".