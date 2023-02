Ile Maurice: Alliance de l'opposition - Une porte à nouveau ouverte à Nando Bodha

Le leader du Rassemblement mauricien (RM), Nando Bodha, a pris l'avion dimanche matin après avoir pris connaissance de la déclaration, la veille, du leader du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger. Le chef des Mauves a parlé du rapprochement du Parti travailliste (PTr), du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) et de son parti pour une éventuelle alliance. Il a aussi évoqué le cas du leader du RM. "Nous aurions souhaité que Nando Bodha soit on board avec le MMM, le PTr et le PMSD. L'avenir nous le dira", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse, samedi.

Nous avons essayé de contacter l'ancien ministre du Mouvement socialiste militant (MSM), mais sans succès. Cependant, quelques-uns de ses collaborateurs ont eu des échanges avec lui avant son départ pour l'étranger. L'un d'eux, que nous avons contacté dimanche, laisse comprendre que Nando Bodha a pris connaissance de cette déclaration et qu'il fera connaître son opinion en "temps et lieu". Le leader du RM n'a pas écarté le PMSD et le MMM de son équation car il rêve d'une alliance de l'entente de l'Espoir comme locomotive et regroupant des partis et groupes extraparlementaires avec lui comme candidat au poste de Premier ministre.

Cependant, il n'est toujours pas convaincu qu'une alliance avec Navin Ramgoolam au poste du Premier ministre remportera les prochaines élections générales. Toutefois, depuis quelque temps, il ne critique plus ce dernier, même s'il parle de changements en profondeur. Paul Bérenger a également été moins agressif envers Nando Bodha samedi, contrairement à ses précédentes sorties. D'après un ancien ministre mauve, le leader du RM a finalement compris qu'il ne faut pas ignorer le PTr. "Il est un politicien rusé. Il ira avec celui qui augmentera ses chances d'être élu", dit-il.

Aucune animosité

Malgré l'opinion peu flatteuse du leader du RM de Navin Ramgoolam, il nous revient que celui-ci ne garde aucune animosité envers Nando Bodha. Au cas contraire, déclare l'ancien ministre, Paul Bérenger n'aurait pas déclaré que les trois partis auraient aimé que Nando Bodha revienne parmi eux. D'ailleurs, il est possible que son cas soit abordé cette semaine, lors d'une réunion entre Navin Ramgoolam, Paul Bérenger et Xavier-Luc Duval, dépendant de leur agenda et leur disponibilité. Toutefois, au sein de ces trois partis, personne n'approuve la façon de faire du leader du RM. Beaucoup estiment que c'est une affaire qui ne concerne que Paul Bérenger.

Par ailleurs, bien que Nando Bodha rêve toujours d'une alliance avec l'entente de l'Espoir comme locomotive, il est aussi proche de Dev Sunnasy, l'un des dirigeants de Linion Pep Morisien, qui prône un changement radical du système de gouvernance à Maurice. Dev Sunnasy maintient qu'il y a un rapprochement entre son parti et le leader du RM et explique comment. "Il faut analyser le système politique en long et en large. Nous sommes arrivés à un modèle où Pravind Jugnauth a perverti les failles. Il en abuse. Nous voulons un changement pour empêcher qu'un futur bon garçon soit élu Premier ministre pour ensuite devenir un fou au pouvoir. Il faut attaquer le mal à la racine, comme l'élimination de la corruption. Nous avons exposé notre vision à Nando Bodha et il est d'accord pour changer tout le système rapidement. Donc, nous travaillons ensemble. Linion Pep Morisien veut parler avec des personnes qui veulent ces changements. Tout comme nous, Nando Bodha veut un changement rapide."

Toutefois, il risque d'y avoir un hic. Nando Bodha caresse le rêve de devenir Premier ministre. Linion Lepep Morisien le désignera- t-il comme candidat à ce poste ? "Ce sera décidé au moment venu. Nous avons plusieurs personnes qui ont l'étoffe pour ce poste", dit Dev Sunnasy. Donc, il n'y a aucune certitude que ce sera le leader du RM. Il retournera donc certainement vers Paul Bérenger s'il n'obtient pas cette investiture.