Ile Maurice: Il se rend à la police après une agression et se faire arrêter...

Un homme de 38 ans, domicilié à Petit-Camp, Phoenix, dit avoir été agressé par un groupe d'individus habitant aussi la région dans la soirée de samedi. Mais, ô surprise ; lorsqu'il s'est rendu au poste de police lundi, il a été arrêté...

Le trentenaire, mécanicien de profession, avait eu une discussion avec deux jeunes un peu plus tôt samedi. Cela car ces derniers, dit-il, avaient lancé des pierres en direction de son chien qui se trouvait dans sa cour. "Pa fer sa", aurait-il aux ados mais l'un d'eux, mécontent, aurait alors rétorqué : "To enn bay twa, tanto to pou koné, sa pa pou fini koumsa sa."

Plus tard, une quinzaine de personnes auraient débarqué chez lui, selon ses dires et ont lancé des pierres en direction de sa maison cette fois, brisant plusieurs vitres. L'épouse de la victime et sa fille de 9 ans ont été blessés. Le père de famille a été roué de coups. L'un des suspects était armé d'un sabre alors qu'un autre avait une bouteille de bière à la main. Une déposition a été faite au poste de police de Phoenix. La famille dit vivre dans la crainte et ne peut plus sortir de la maison. "Koumma nou sorti enn tigit déor nou gagn menas pou touy nou", relatait l'épouse, désespérée.

Stupeur cependant. Lundi, alors que le mécanicien se rend à la police pour donner un autre "statement" pour les procédures d'assurance et pour se faire dédommager, il se fait arrêter... Il a dû fournir une caution de Rs 10 000 pour recouvrer la liberté conditionnelle. "Mo enn viktim zot aret mwa, mo bann agreser ankor pé marsé zot", déplore-t-il.