Sénégal: Reprise du trafic ferroviaire - La transition réussit un grand coup

L'engagement constant de Mme le ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, a porté fruits. Après quatre ans de souffrance dans les ports de Dakar, les pièces de rechange, incontournables pour la relance du trafic ferroviaire, ont été réceptionnées par les autorités en charge de la question. C'était en début février 2023, à Korofina. Aussi, l'acquisition et la réhabilitation des nouvelles locomotives sont en perspectives.

Dans sa quête permanente de redonner au Mali son lustre d'antan, les autorités de la transition avaient annoncé la relance de plusieurs services qui faisaient la fierté du Mali, dont le trafic ferroviaire. Si beaucoup de ses promesses demeurent à la traine, celle relative au train est aujourd'hui une réalité. Le département chargé des transports et des infrastructures a réuni toutes les conditions pour que le train siffle à nouveau.

Faut-il le rappeler, après près d'une semaine passée au Sénégal en fin janvier 2023, Mme Dembélé Madina Sissoko et sa délégation ont mis les bouchées doubles afin de réaliser cette autre promesse de la transition en acheminant les pièces de rechange pour les locomotives maliennes (CC2205 et CC2207) à Bamako.

A l'occasion de la réception des pièces de rechange pour les deux locomotives, Mme le ministre des Transports et des Infrastructures rappellera que l'arrêt des activités liées au trafic ferroviaire, constaté depuis mai 2018, a réduit les revenus des usagers et riverains des rails, atteint le moral des ménages, impacté la mobilité des populations et ébranlé l'économie tant dans la région de Kayes qu'à l'échelle nationale. Le chemin de fer est en effet vital pour les régions traversées et essentiel pour le Mali tout entier. Il joue un rôle important dans le cadre de l'interdépendance des modes de transport.

Au regard de cette importance capitale que le joue le train dans notre pays, soulignera l'oratrice, le Président de la Transition, colonel Assimi Goïta, a instruit le Gouvernement d'ériger en priorité la mise en œuvre du plan d'urgence adopté le 02 octobre 2019. " En exécution des instructions des plus hautes autorités, le ministère des Transports et des Infrastructures a réalisé, à travers la Société de patrimoine ferroviaire du Mali (Sopafer-Mali SA), les activités ci-après :la réhabilitation de dix-neuf gares, de Bamako à Kayes ;la réhabilitation des ateliers centraux de Korofina et le dépôt de Kayes ;l'acquisition des équipements mécaniques et outillages pour les travaux de voie ;le traitement des points critiques de la voie entre Bamako et Kayes ;la pose des traverses en bois sur les ouvrages d'art de Bamako à Diboli ;le confortement des ponts de Galougo, Mahina et Toukoto ;la réparation des locomotives CC2205 et CC2207 ;la réparation des voitures, fourgons et générateurs de la rame voyageurs. Les activités réalisées ont permis de procéder à un essai blanc du train voyageurs sur l'axe Bamako-Kayes-Bamako les13 et 14 juillet 2022 ".

Dès lors, précisera-t-elle, du 28 octobre au 08 décembre 2022, 42 jours durant, le train de manœuvre 3.19 a assuré la navette entre les deux rives du fleuve à Mahina, dans le cadre des travaux de remplacement des platelages du pont de Mahina. Du 10 décembre 2022 au 31 janvier 2023, onze (11) trains de travaux de voie et bâtiments (TVB) ont effectué le ballastage dans les localités de Diamou, Mahina, Toukoto, Négala, Kita, Badinko et Bamako, avec 99 trémies, a-t-elle poursuivi.

Selon la ministre des Transports et des Infrastructures, la mise en exploitation commerciale du train voyageur, liée à la fiabilisation des deux locomotives CC2205 et CC2207, qui nécessitait l'acquisition de pièces de rechange, est résolue.

Car, les pièces de rechange récupérées par la mission malienne ont été chargées par un camion à Dakar et Thiès pour les acheminer à Bamako. Une occasion pour elle de réitérer ses remerciements aux autorités sénégalaises non seulement pour l'accueil et l'hospitalité réservés à la délégation qu'elle conduisait, mais aussi pour l'entente et la solidarité qui ont sous-tendu les travaux.

Aussi, félicitera- t-elle le concours actif de ses collègues de la Sécurité et de la Protection civile et de l'Economie et des Finances qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer l'acheminement de la cargaison, sans aucune tracasserie, jusqu'aux ateliers centraux de Korofina.

Aux travailleurs du secteur ferroviaire, elle les exhortera à prendre soin des présentes pièces et d'en faire bon usage pour la relance du chemin de fer.

" J'en appelle à l'esprit d'initiative, au sens de la responsabilité, au courage, au dévouement, à l'abnégation et à la persévérance du personnel ferroviaire, afin que la marche du train qui a sifflé soit irréversible et que les activités liées au chemin de fer ne s'arrêtent plus jamais".

Acquisition de nouvelles locomotives en perspectives

Pour la circonstance, Mme Dembélé Madina Sissoko indiquera que les perspectives de développement du chemin de fer consistent à réhabiliter les locomotives X1 et X2 pour renforcer le parc de matériel roulant, la construction de la nouvelle voie standard et l'acquisition de nouvelles locomotives.

Partant, Mme le ministre attira l'attention sur les défis liés à l'impérieuse nécessité de lever les entraves ultimes à la relance de l'activité ferroviaire. Il s'agit pour elle de diligenter des actions pour la libération du domaine ferroviaire des occupations irrégulières et la finalisation du cadre institutionnel de gestion du trafic ferroviaire.