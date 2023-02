Congo-Brazzaville: Judo - Plus de 85 arbitres en stage de haut niveau

Des arbitres du judo congolais sont depuis le 13 février à l'école du savoir. Ils participent à un stage de haut niveau sur les règles et principes de l'arbitrage, au complexe sportif de Kintélé, dans le département du Pool.

Les participants viennent de toutes les ligues départementales de judo et disciplines associées. Jusqu'au 18 février, ils prendront part au séminaire organisé sur le thème " Comment devenir un arbitre de Judo ". Organisé par le bureau exécutif de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), ce moment de partage d'expériences est dénommé promotion Me Candapaye Marie-Joseph.

Le président de la Fécoju-Da, Me Francis Neyl Ata Asiokarah, a indiqué que ce stage s'inscrit dans le chronogramme de la fédération. Selon lui, l'arbitrage est au cœur du développement d'une discipline sportive d'où la nécessité de maximiser dans la formation de tous les acteurs du judo congolais.

Pour sa part, le représentant du directeur général des Sports, Jean Luc Euloge Olingou, a salué le dynamisme et la volonté du bureau exécutif de la fédération. Il a, par ailleurs, demandé aux stagiaires de profiter de ce moment de partage d'expériences pour renforcer leurs capacités et apprendre les nouvelles règles pour le bien du judo congolais.

Ce séminaire qui rend hommage à un grand nom de ce sport de combat marque la poursuite des activités fédérales pour le compte de l'année 2023. Il a pour base les cours théoriques et pratiques, notamment des tests sur le tatami. Durant les six jours de travail, les participants apprendront les notions liées aux douze règles d'arbitrage, rôle et missions d'un officier de table, l'éthique, les nouvelles règles pour le cycle des Jeux olympiques 2022-2024, l'organisation d'une compétition de judo et bien d'autres.

" Je pratique le judo depuis vingt-cinq ans, mais je n'ai jamais vécu ce que nous sommes en train de vivre avec le bureau actuel. Tous les départements sont concernés et personne n'est abandonné. Je suis vraiment content puisque dans les prochains mois nous serons à mesure de transmettre ces connaissances à nos élèves et assurer la relève sans difficultés ", a lancé un participant après le discours du président de la fédération.