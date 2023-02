Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Février 2023

Nigeria : Elections présidentielles et parlementaires - 90 observateurs de l'Ua surveilleront les scrutins

La Commission de l'Union africaine a annoncé mardi l'envoi d'une mission d'observation de 90 personnes au Nigeria pour veiller au bon déroulement des élections présidentielles et parlementaires prévue le 25 février. La Mission d'observation des élections de l'Union africaine (Moeue) sera dirigée par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta. Ce dernier a aidé à négocier un accord pour mettre fin à deux ans de guerre dans le nord de l'Éthiopie et assure une médiation du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les objectifs de la mission d'observation Moeue sont de fournir une « évaluation précise et impartiale » du processus électoral, de proposer des recommandations pour toute amélioration des futurs scrutins et d'afficher le soutien de l'Ua« à la consolidation de la démocratie, de la paix, de la stabilité et du développement au Nigeria». (Source : euronews)

Côte d’Ivoire : Elections locales- Le Pdci n'exclut pas d'alliances…

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci, de l'ancien chef de l'Etat Henri Konan Bédié a indiqué mardi qu'il n'exclut pas d'alliance avec d'autres formations politiques « pour arracher une commune ou une région » aux prochaines élections locales. « Si une alliance est nécessaire pour arracher une commune ou une région, le Pdci ne manquera pas de le faire », a affirmé son porte-parole Soumaila Bredoumy, lors d'un déjeuner de presse, au siège de son parti à Cocody. M. Bredoumy a ajouté que la liste complète des candidats du Pdci pour ces élections, prévues se tenir en fin d'année, devrait être publiée dans les jours à venir. (Source : Presse locale)

Mali : Déclaration d’un haut responsable du Cnt- La polémique enfle

Les composantes de la Coordination des mouvements de l'Azawad (Cma), représentant l'ex-rébellion ont fusionné mercredi dernier et entendent évoluer sous une seule bannière. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le vendredi 10 février dernier, Dr Amadou Albert Maïga, premier vice-secrétaire parlementaire du Conseil National de Transition – l'organe en charge de légiférer durant cette période – a déclaré que les autorités se préparent pour mener la guerre de la libération de Kidal. Dans ses propos, il a indiqué que « nous nous préparons à faire la guerre pour récupérer Kidal et libérer les Maliens qui y sont pris en otage par une poignée d'individus ». (Source :Apa)

Sénégal : Croissance Economique- Ce que prédit la Banque Mondiale pour Dakar

La Banque mondiale a annoncé une bonne nouvelle pour le Sénégal. Selon l’institution financière, notre pays est dans une perspective de réaliser la plus forte croissance économique devant tous les pays africains dans la séquence temporelle 2023-2024. Avec la découverte de gisements de pétrole et de gaz offshore au Sénégal, ainsi que l’essor du secteur bancaire, « l’économie sénégalaise devrait croître à 8 % en 2023 et à 10,5 % en 2024 ». C’est en tout cas l’information donnée par la ministre du Pétrole et des Energies. Aïssatou Sophie Gladima, a fait savoir que « les découvertes de pétrole et de gaz offshore constituent un tournant majeur pour l’économie sénégalaise ». Selon elle, ces gisements devraient apporter une contribution significative à la croissance économique du pays au cours des prochaines années. En plus du secteur énergétique, les analystes prévoient également « une croissance continue dans le secteur bancaire florissant du Sénégal, ainsi que dans les télécommunications et les services financiers, entre autres domaines ». (Source : adakar.com)

Rca : Lutte contre l’insécurité- Une centaine de suspects arrêtés à Bangui

Une opération de rafle et fouille menée dans la matinée du mardi 14 février a permis d’arrêter une centaine de personnes dans le 5ème arrondissement de Bangui. Des sans papiers pour la plupart. L’opération a été supervisée par le Colonel Walot. Les forces mobilisées à cet effet étaient constituées des éléments de la gendarmerie et de la police. Ces agents ont mis le grappin sur au moins 100 suspects. La majorité composée des sans-papiers. Une information judiciaire est ouverte. (Source : journal de Bnagui)

Tchad : Coopération- Le premier ministre discute avec les ambassadeurs de l’Ue

Le premier ministre de transition Saleh Kebzabo a reçu en audience le 13 février 2023, le groupe des ambassadeurs de l’Union européenne conduite le chef de délégation de l’Ue Kurt Cornelis. L’audience a porté sur la coopération Tchad-Union européenne et la mobilisation des ressources pour le financement du Référendum constitutionnel. Excellent est l’adjectif qui convient le mieux pour qualifier les relations de partenariat entre le Tchad et l’Union Européenne. Un partenariat suivi et qui se densifie sous les effets conjugués du leadership gouvernemental. Le premier ministre Saleh Kebzabo est à la manœuvre pour construire davantage ce partenariat fécond. Le portefeuille de l’Union Européenne au Tchad couvre déjà bien de domaines notamment, la sécurité, les infrastructures, l’accès à l’eau potable, la santé, l’éducation et la bonne gouvernance. (Source : Journal du Tchad)

Rdc : Objectifs des rebelles du M23- Difficiles à cerner

Les rebelles du M23 sèment le chaos dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) mais ce qu'ils cherchent à obtenir est obscur. Les rebelles du M23 sèment le chaos dans l'est de la République démocratique du Congo (Rdc) mais ce qu'ils cherchent à obtenir est obscure. Depuis fin 2021 ils se sont emparés de vastes pans de territoire du Nord-Kivu, provoquant le déplacement de centaines de milliers de personnes. Mouvement majoritairement tutsi, en sommeil depuis 2013, le M23 a repris les armes il y a un peu plus d'un an, en reprochant à Kinshasa de ne pas avoir respecté des engagements sur la démobilisation et la réinsertion de ses combattants. (Source : Euronews)

Maroc : Coopération et partenariat- Signature d'un mémorandum d’entente avec le Portugal

Un mémorandum d’entente portant sur le renforcement du partenariat et de la coopération a été signé, mardi à Rabat, entre les Cours des Comptes du Maroc et du Portugal. En vertu de cet accord, signé par la première Présidente de la Cour des comptes du Maroc, Zineb El Adaoui, et le Président de la Cour des comptes de la République Portugaise, Jose Tavares, les deux parties entendent promouvoir l’échange d’expériences et d’expertises dans les domaines ayant trait à l’audit informatique, la transformation digitale et le big data, ainsi que le renforcement des consultations et échanges de vues sur les questions relatives aux attributions juridictionnelles aussi bien sur le plan bilatéral que sur les plans régional et international, indique un communiqué de la Cour des Comptes. Intervenant à cette occasion, la première Présidente a affirmé que cet accord constitue un cadre durable pour échanger les connaissances et les bonnes pratiques en vue d’adopter une approche du contrôle intégré qui assure une meilleure complémentarité entre les différents types du contrôle aussi bien juridictionnel que non juridictionnel. (Source : Hespress)