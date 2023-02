Ghana: Turquie / Christian Atsu toujours introuvable - Son agent déplore le comportement de son Club

Agent de Christian Atsu, Nana Sechere n'est pas du tout content du comportement de Hatayspor, club où évolue le joueur ghanéen.

Alors qu'il se trouve sur place avec d'autres proches pour rechercher et si possible, trouver Atsu, porté disparu depuis la survenue du séisme il y a plus d'une semaine, l'agent a déploré le comportement des dirigeants de Hatayspor qui, pour lui, ne font pas beaucoup.

" Les choses avancent incroyablement lentement. Il est regrettable que le club ne soit pas sur le terrain avec nous (... ). Leur position, leur influence et leur connaissance du terrain seraient extrêmement utiles. Nous implorons le président du club et maire de Hatay, Lütfü Sava, de fournir des ressources supplémentaires pour accélérer les efforts de sauvetage en priorité ", a-t-il confié dans des propos relayés par L'Equipe.

Alors que le joueur reste toujours introuvable, Nana Sechere ne veut pas perdre espoir. Toutefois, au vue de la situation, les chances de retrouver Christian Atsu sous les décombres plus de 8 jours après le tremblement de terre restent maigres.

" Nous n'avons toujours pas localisé Christian. Les scènes sont inimaginables et nos cœurs sont brisés pour toutes les personnes touchées ", a-t-il fait savoir.

" Hier (lundi), nous avons reçu la confirmation que l'imagerie thermique montrait des signes de vie. Cependant, on me dit que la seule véritable confirmation de vie est par la vue, l'odeur et le son. Et, malheureusement, nous n'avons pas pu localiser Christian ", a ajouté l'agent.