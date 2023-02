Afrique: Sommet mondial des gouvernements de Dubaï - Macky Sall vante les potentialités de l'Afrique

Prenant part au Sommet mondial des gouvernements, qui s'est ouvert lundi à Dubaï, -se poursuivant jusqu'au 15 février-, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a plaidé pour un changement de la perception des dirigeants du monde sur l'Afrique, vantant ainsi les énormes " potentialités " dont elle dispose.

"On doit juger l'Afrique sur ce qu'elle fait et non pas sur ce qu'eux pensent que l'Afrique fait. Tout le problème, il est là. C'est un problème de perception difficile à enlever de la tête des gens, parce que, évidemment, et c'est normal, quatre siècles, cinq siècles, l'Afrique a beaucoup subi et aujourd'hui, malgré ses efforts, on voit bien qu'il y a toujours des facteurs qui bloquent le décollage de l'Afrique", a déclaré mardi le président en exercice de l'Union africaine (Ua) en marge d'un part au panel organisé autour du thème : "Façonner les gouvernements de demain".

Allant plus loin, il a rappelé le continent noir n'est pas sans richesses. "Alors que l'Afrique a le potentiel, et ce sont ses 30 millions de km2 de superficie. Ses 65 % de terres arables du monde sont en Afrique avec les fleuves que nous avons, avec la main-d'œuvre que nous avons. Un milliard 400 mille habitants, il est possible de développer du capital qui se fructifie pour le bénéfice des investisseurs, pour le bénéfice du continent. Donc, c'est une volonté politique majeure et évidemment, une communication positive pour faire de l'Afrique une partie du monde où le business se fait et l'Afrique pourra pleinement jouer son rôle dans le concert des nations", a rassuré Macky Sall.