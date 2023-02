Guinée Bissau: Vice-Président du CST et le Président de la Guinée-Bissau tiennent des entretiens bilatéraux

Bissau — Le Président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a reçu hier au palais présidentiel à Bissau, le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Mohamed Hamdan Daglo.

Le Président de la Guinée-Bissau a eu des entretiens bilatéraux avec le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire sur les perspectives de coopération conjointe entre les deux pays et les moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales dans tous les domaines, de manière à servir les intérêts des peuples des deux pays, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le Vice-Président du CST a exprimé ses remerciements et son appréciation au Président de la Guinée-Bissau pour son accueil chaleureux, soulignant que la visite s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement Soudanais, qui est basée sur l'importance de l'ouverture au continent Africain au cours de la période à venir, en plus de l'importance de la coopération entre le Soudan et la Guinée-Bissau du fait que les deux pays jouissent de grands potentiels dans les différents domaines.

Daglo a souligné l'importance de la coopération entre les deux pays dans les différents domaines et de bénéficier de l'expertise et de l'expérience dans les domaines du transport, de bétail et de la pêche, ainsi que dans les domaines économique et commercial, en profitant de la présidence de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (ECOWAS) par la Guinée-Bissau.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté a informé le Président de la Guinée-Bissau sur les développements de la situation politique actuelle au Soudan et les efforts déployés pour parvenir à la stabilité, à travers l'accord-cadre politique signé le Décembre dernier.

Pour sa part, le Président de la Guinée-Bissau a exprimé ses remerciements et son appréciation au Vice-Président du Conseil de Souveraineté pour sa visite dans son pays, notant que le Soudan jouit d'une position éminente parmi les pays du continent et que son pays est impatient de construire des relations stratégiques avec le Soudan qui bénéficieront aux peuples des deux pays et aux peuples de la région.

Il a réaffirmé la disposition de son pays à ouvrir les horizons de la coopération dans divers domaines, notamment économique et commercial, et à profiter de ses relations au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (ECOWAS), pour construire des partenariats stratégiques qui renforcent les relations des deux pays.