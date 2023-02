Soudan: Atelier sur la stabilité politique et sécuritaire de l'Est Soudan poursuit ses sessions

Khartoum — L'atelier sur la feuille de route pour la stabilité politique et sécuritaire et le développement durable dans l'Est du Soudan a poursuivi ses sessions, aujourd'hui dans la Salle de l'Amitié, dans le cadre de la dernière étape du processus politique.

Le professeur Balqis Badri, lors de la deuxième session, a présenté un papier sur les questions relatives aux femmes dans l'Est Soudan, intitulé "Les femmes dans l'Est Soudan - caractéristiques - besoins - perspectives d'avenir".

Le papier indiquait que l'Est Soudan, avec ses trois États, est composé de multiples ethnies, tribus, groupes multiples de Soudanais, d'immigrants et de réfugiés d'Éthiopie et d'Érythrée, de groupes ethniques qui ont migré auparavant, de personnes déplacées et de minorités religieuses d'Indiens et de Coptes,

Elle a souligné que les femmes ne constituent pas un bloc unique, mais plutôt des citoyens qui représentent la pluralité des classes et des moyens de vivres de l'agriculture, ou des bergers, et elles représentent des groupes de femmes très instruites, des leaders politiques, des travailleurs dans le domaine des organisations bénévoles, des universités, de la fonction publique, d'autres propriétaires d'entreprises, des femmes handicapées, des épouses et des filles de maires, de cheikhs des sectes soufis et d'autres familles de l'Est, ainsi que des jeunes femmes dans les comités de résistance, les partis et les différents blocs, en plus du groupe des enfants.

Le papier précise que cette pluralité et diversité sont caractéristiques de toutes les régions du Soudan, et qu'il s'agit d'un avantage humain offert par le Créateur, qui permet de parvenir à la coexistence dans l'amour et la paix malgré les différences.

Dr Adel Idris a présenté un papier sur les questions de développement économique et social dans l'Est du Soudan, abordant les défis les plus importants rencontrant ces questions, ainsi que les opportunités futures pour les États de l'Est Soudan. Le document contenait de nombreuses recommandations.

Le professeur Hassan Bashiroura a également présenté un papier intitulé "La réalité du développement dans l'Est Soudan ", soulignant que les États du Soudan oriental disposent de sites touristiques et de vastes zones riches en ressources, mais qu'ils souffrent d'une mauvaise infrastructure et d'une négligence en matière de développement et qu'ils voient à une détérioration des services.