Afrique: Fécofoot - La double confrontation Congo-Soudan du Sud au menu des échanges

La double confrontation du mois de mars entre le Congo et le Soudan du Sud, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), figure parmi les points qui sont débattus à la deuxième session du Comité exécutif de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), ouverte le 14 février à Brazzaville.

" Au cours de cette réunion, nous allons traiter des questions importantes liées aux perspectives du développement durable de la gestion de notre football. Je suis convaincu que grâce à l'esprit pertinent d'ouverture et d'objectivité dont vous ferez preuve dans les débats, notre session connaîtra le plein succès attendu " , a déclaré Jean Guy Blaise Mayolas, président de la Fécofoot.

Les membres de la Fécofoot ont prévu de définir les stratégies pour mettre toutes les chances de leur côté lors de la double confrontation, en mars, entre le Congo et le Soudan du Sud, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Les Diables rouges sont deuxièmes de leur groupe, à égalité de points avec la Gambie (trois points), derrière le Mali qui en compte six.

La victoire lors des deux matches permettra au Onze congolais de faire un pas important vers la CAN qu'il n'a plus disputée depuis 2015. Le match de la troisième journée est prévu le 21 mars, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, avant la manche retour prévue le 26 mars à l'extérieur.

La Fécofoot débattra aussi de la participation des Diables rouges aux phases finales de la CAN des moins de 20 ans qui débute le 19 février en Egypte mais aussi à la CAN des U-17 prévue en avril, en Algérie. Cette première réunion de l'année, qui s'achève ce 15 février, permettra d'harmoniser les idées sur le projet visant la professionnalisation du football congolais et la mise en place d'un groupe de travail pour l'organisation d'un match de gala.

Les participants adopteront aussi les nouveaux statuts de la Fécofoot, le code électoral, les rapports de mission du Championnat d'Afrique des nations et du Championnat zonal U-17. Ils adopteront aussi les rapports d'activités et financiers 2022 et le budget 2023, sans oublier le procès -verbal de la réunion inaugurale du Comité exécutif. " Comme il en est besoin, je vous lance à toutes et à tous un vibrant appel pour que chacun apporte davantage de sérieux, son sens de responsabilité à nos travaux, dans une ambiance de libre confrontation d'idées et d'opinions , en respectant les points de vue divergents et convergents des uns et des autres " , a conclu le président de la Fécofoot.