Afrique Centrale: Coopération - La vice-présidente du Gabon reçue à Brazzaville

La vice-présidente du Gabon, Rose Christiane Ossouka Raponda, a été reçue le 14 février à Brazzaville par le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso. Elle a été porteuse d'un message écrit du président gabonais, Ali Bongo Ondimba, à son homologue du Congo.

La vice-présidente du Gabon a rappelé à l'issue de l'audience que les deux pays entretiennent des relations cordiales et fraternelles. Selon elle, son pays et le Congo partagent des points de vue communs sur un certain nombre de questions, notamment dans le domaine de l'environnement.

" Les questions environnementales sont très importantes. Le président Emmanuel Macron avait décidé, lors d'une réunion internationale, que le Gabon et la France organisent à Libreville, de manière co-responsable, une rencontre que nous appelons " One forest summit" pour trouver des solutions dans le cadre de la préservation du secteur forestier et de la biodiversité ", a indiqué Rose Christiane Ossouka Raponda.

" C'est très important. Cette réunion aura lieu entre le 1er et le 3 mars prochain. Il faudrait trouver des financements innovants pour nos deux pays dont le massif forestier est important en matière de crédit carbone ", a-t-elle ajouté.

Président de la Commission climat du Bassin du Congo, le président Denis Sassou N'Guesso prendra part à ces assises de la capitale gabonaise aux côtés d'autres chefs d'Etat et des spécialistes des questions environnementales.