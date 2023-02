Sénégal: Dégradation du Cadre de Vie - Le brûlage de déchets bientôt interdit au Sénégal

L'incinération des déchets à ciel ouvert peut causer des problèmes de santé et dégrader le cadre de vie. Fort de cela, l'État annonce son interdiction dans l'espace public.

Brûler les déchets est une pratique largement répandue au Sénégal. Mais peu de gens savent que l'incinération de ces déchets est néfaste pour la santé et peut aussi être source de dégradation du cadre de vie. Le Directeur de l'Environnement et des établissements classés, Baba Dramé, révèle que le Sénégal travaille sur l'interdiction du brûlage des déchets. Il considère ce phénomène comme une mauvaise pratique.

Baba Dramé a indiqué que lors de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement tenue en octobre 2022, à Dakar, les Ministres de l'Environnement de l'Afrique avaient décidé de mettre en place une nouvelle politique qui va désormais interdire le brûlage des déchets qui a des conséquences néfastes sur l'environnement, mais aussi sur la santé des populations, car elle libère, dans l'air, des substances toxiques.

" Malheureusement, c'est l'ignorance qui est à l'origine de cette pratique ", a regretté Dr Diomaye Dieng, enseignant-chercheur à l'Institut des Sciences de l'Environnement (Ise) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le spécialiste soutient que le brûlage des déchets s'explique dans certaines situations par un manque d'infrastructures adéquates pour gérer, de façon écologique et rationnelle, les déchets.

Cette pratique découle également de la multiplication, de manière informelle, des acteurs dans la gestion des déchets. " Certains d'entre eux n'ont pas la logistique nécessaire pour gérer les déchets. Dans la récupération et l'élimination des déchets, beaucoup d'acteurs procèdent à l'incinération des déchets sans pour autant connaitre les conséquences négatives que cela peut engendrer pour l'environnement et la santé des populations ", a expliqué Diomaye Dieng.

Particules dans l'atmosphère

D'après lui, les conséquences du brûlage des déchets sont lourdes sur la qualité de l'air. " En effet, la combustion rejette une grande quantité de particules dans l'atmosphère. En brulant les déchets, cela dégage des gaz à effets de Serre et du CO2. Les oxydes nitreux peuvent être aussi dégagés lors d'une incinération des déchets, sans oublier le méthane qui pourrait être généré, si l'on ne gère pas bien les déchets, car en les laissant sur un site, il y a souvent de la fermentation. Tous ces gaz contribuent à augmenter l'impact des changements climatiques ", a détaillé M. Dieng.

Le brûlage des déchets peut aussi favoriser le cancer. " Lorsqu'on brule les déchets, cela émet des polluants organiques persistants dont les plus connus sont les dioxines et furanes qui sont des substances cancérigènes. Quand vous êtes exposés, de façon régulière et assez longue, au brûlage des déchets, comme les populations vivant dans les zones de décharges électriques, vous pouvez avoir des incidences sanitaires très fâcheuses ", a souligné Baba Dramé. L'enseignant-chercheur, Diomaye Dieng, est encore plus précis : " si brûler les déchets peut paraître bénin, les fumées de ces déchets qui se combinent avec celles issues d'autres sources de pollution constituent un cocktail toxique pour les poumons ".

En plus de toutes les conséquences notées, dit-il, l'émission de fumée dégrade l'environnement et le Sénégal travaille à trouver des solutions durables en initiant des infrastructures adéquates pour améliorer le cadre de vie. Voilà qui justifie la mise en place, par le Gouvernement, des points de collecte normalisés. L'enjeu est énorme : éviter les dépôts sauvages, valoriser les déchets, améliorer le cadre de vie et promouvoir la santé des populations.