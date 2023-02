Afrique: Rabat accueille du 07 au 09 Mars prochain le Forum AllAfrica Women Agenda (AWA 2023) initié par le Groupe médiatique AllAfrica Global

Le Groupe AllAfrica Global Media organise du 07 au 09 Mars 2023 à Rabat (Maroc) le Forum AllAfrica Women Agenda (AWA 2023).

Cette année, la plateforme d'informations générales sur l'Afrique invite à la réflexion sur le thème : " Souveraineté alimentaire : Nourrir l'Afrique au féminin ".

Cette rencontre organisée dans le cadre de la Journée internationale de la Femme, se tient dans un contexte où l'Afrique, en plus de la crise Covid-19, est plombée par la guerre en Ukraine et les changements climatiques.

Les femmes, pièces maitresses du dispositif social, sont de plus en plus exposées à la féminisation de la pauvreté. Elles font face aux obligations liées à leur responsabilité, du fait du rôle essentiel qu'elles jouent dans la construction des systèmes alimentaires africains.

Piliers de la réalisation de profonds changements économiques, environnementaux et sociétaux, les femmes et les filles qui représentent près de 50% de la main d'œuvre économique dans les pays en développement, sont les acteurs fondamentaux pour orienter nos sociétés vers un développement durable. Elles sont appelées à jouer un rôle primordial dans la gestion des conséquences des changements climatiques, et dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et agricole.

Cette rencontre organisée dans le cadre de la Journée internationale de la Femme, se tient dans un contexte où l'Afrique, en plus de la crise Covid-19, est plombée par la guerre en Ukraine et les changements climatiques.

Les femmes au coeur des nouveaux enjeux du développement durable

Les femmes, pièces maitresses du dispositif social, sont de plus en plus exposées à la féminisation de la pauvreté. Elles font face aux obligations liées à leur responsabilité, du fait du rôle essentiel qu'elles jouent dans la construction des systèmes alimentaires africains.

Piliers de la réalisation de profonds changements économiques, environnementaux et sociétaux, les femmes et les filles qui représentent près de 50% de la main d'œuvre économique dans les pays en développement, sont les acteurs fondamentaux pour orienter nos sociétés vers un développement durable. Elles sont appelées à jouer un rôle primordial dans la gestion des conséquences des changements climatiques, et dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et agricole.

Plaidoyer fort pour changer les paradigmes

Les décideurs politiques, les organismes internationaux, la société civile et le secteur privé sont ainsi interpellés sur la nécessité d'impliquer les femmes et les filles dans leurs stratégies de développement durable, notamment sur l'accès des femmes à la terre et aux sources de financement.

Le Forum AllAfrica Women Agenda (AWA) 2023 va cette année approfondir les débats sur la souveraineté alimentaire et la résilience. Ce sera l'occasion, à travers les différents panels, de montrer l'apport des femmes dans la réalisation de cette mission dont la finalité est d'améliorer la qualité de vie des populations.

Il est également prévu, en marge de ce forum un Salon de l'Entreprenariat Féminin pour permettre à des femmes venant d'horizons différents d'échanger leur expérience, mais aussi de mettre en vitrine leur savoir-faire et une Soirée de Gala à l'Africaine pour la remise des Prix AllAfrica Leadership Féminin et aussi faire découvrir aux participants des pans de la diversité culinaire de l'Afrique.

AllAfrica Global Media, avant-gardiste de la chaîne de valeurs

Ce rendez-vous de Rabat se veut aussi, une plateforme pour impulser des solutions pour la promotion du développement communautaire de l'Afrique en s'appuyant sur le levier des Femmes. Ce sera aussi le prétexte pour rappeler la nécessité d'assurer une souveraineté alimentaire africaine fondée sur des politiques agricoles qui mettent le continent hors de toute dépendance extérieure.

AllAfrica Global Media et ses partenaires vont également convoquer les activistes et jeunes entrepreneurs africains à la session " Elles Inspirent ", pour montrer aux plus jeunes les exemples de femmes entrepreneurs ayant fortement contribué à la promotion du développement durable.