Congo-Brazzaville: Gouvernance - Le CHU visé par une enquête parlementaire

L'Assemblée nationale a tenu, le 14 février, une réunion extraordinaire du comité de coordination, destinée à réfléchir sur la gestion de quelques établissements et entreprises à capitaux publics.

Ainsi, une mission d'enquête a été initiée visant le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville ainsi que quatre missions d'information ouvertes à l'encontre de deux ministères et de la Société de transport public urbain (STPU).

La réunion du Comité de coordination a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba. Elle a regroupé le bureau de la chambre basse, les présidents des commissions permanentes et les responsables des groupes parlementaires. A l'occasion, les participants ont décidé, en premier, de diligenter une enquête parlementaire à la direction du CHU-B, le plus grand hôpital du Congo dont la gestion financière et managériale se pose toujours avec acuité. Il s'agira notamment, pour les parlementaires, d'avoir l'essentiel d'informations sur la gestion financière calamiteuse de la structure, dont l'impact négatif est visiblement ressenti sur la qualité de ses services sanitaires.

" Nous allons diligenter une mission d'enquête parlementaire au CHU qui, malgré son caractère d'entreprise, connait toujours de sérieux problèmes de gestion. L'enquête à mener va nous permettre de connaître ce qui se pose réellement dans notre plus grand centre hospitalier, afin de corriger son mode de gestion. Notre objectif est de le rendre opérationnel afin qu'il soit capable de rendre des services que les Congolais attendent de lui ", a précisé le deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, faisant le point de la rencontre.

Par la même occasion, le comité de coordination a initié trois missions d'information visant le ministère de l'Intérieur, de la Décentralisation, celui du Plan et de l'Intégration régionale ainsi que le ministère du Commerce.

Au ministère de l'Intérieur, l'Assemblée nationale voudrait avoir de plus amples informations sur la persistance du phénomène Bébés noirs. Une criminalité tenue par des jeunes qui agressent la population, violent les femmes et tuent à l'aide des machettes et autres armes blanches dans les grandes agglomérations.

La mission d'information devrait aussi comprendre pourquoi la carte nationale d'identité et le passeport sont extrêmement difficiles à obtenir.

Auprès du ministère du Commerce et des Approvisionnements, par contre, l'enquête aidera à comprendre pourquoi les prix des produits alimentaires ne baissent toujours pas malgré les dispositions prises par le gouvernement dans le cadre du plan de résilience.

A la Société de transport public urbain, gestionnaire des bus " Mal à l'aise ", les députés chercheront à savoir pourquoi ces bus sont devenus rares sur le terrain.

Toutes ces enquêtes sont prêtes à être lancées. Une séance plénière sera organisée sous peu pour entériner sa mise en œuvre immédiate.

Rappelons que la chambre basse du Parlement a initié cette série d'enquêtes dans le cadre des missions qui lui sont conférées par la Constitution sur le contrôle de l'action du gouvernement.