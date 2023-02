Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'Upads présente ses vœux de Nouvel An à la presse

A l'occasion de la présentation de ses vœux de Nouvel An à la presse le 14 février à Brazzaville, le premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), Pascal Tsaty Mabiala, a demandé à l'ensemble de la presse d'imposer chaque jour son espace de liberté quel qu'en soit le prix.

" Votre noble profession participe, en effet, d'une manière décisive, à la formation de l'opinion publique ", a souligné Pascal Tsaty Mabiala, avant de rappeler qu'en tant que détenteurs du quatrième pouvoir, les journalistes ont la haute charge et l'impérieux devoir de garantir et de promouvoir la démocratie.

Mission périlleuse en raison des risques que courent les professionnels des médias dans l'exercice de leur métier face à l'extrémisme et à l'intolérance, a-t-il reconnu, rappelant en passant le carnage de talents journalistes à Paris, le 7 janvier 2015, au siège du Journal français " Charlie Hebdo ". Cette dangerosité est couplée en Afrique avec la volonté du pouvoir politique d'assujettir la presse à un contrôle direct ou insidieux de l'information. " Malgré toutes ces menaces, il vous appartient de protéger votre profession et d'en être fiers car le silence de la presse ou son inaction est un recul de la démocratie ", a-t-il exhorté. Le premier secrétaire de l'Upads a félicité l'ancien directeur de Vox TV qui, a-t-il dit, par son attachement aux valeurs du journalisme, a choisi de défendre la profession et le pluralisme d'opinions.

Pascal Tsaty Mabiala n'a pas manqué de s'interroger sur le nouveau quinquennat du chef de l'Etat. Pour lui, la réponse est somme toute mitigée d'autant plus que les Congolais sont lassés des promesses et des projets qui n'aboutissent pas et donc n'améliorent pas leur quotidien. " Les douze travaux d'Hercule envisagés par le Premier ministre, lors de la présentation de la politique générale de son gouvernement en 2021, pourraient bien ressembler aux graines d'un chapelet dont l'usage est destiné à dire une messe de requiem ", a soutenu le premier secrétaire de l'Upads.

Il a également évoqué les affaires dites des biens mal acquis et des panoramas papers qui ont tant défrayé la chronique et demeurent pendantes alors que les Congolais, selon lui, attendent toujours qu'elles soient élucidées. Pascal Tsaty Mabiala est également revenu sur les révélations faites par le Journal français " Libération " dans ses parutions des 11 et 12 janvier 2023, lesquelles révélations font état d'une enquête liée aux activités opaques attribuées à la société de courtage pétrolier Orion Oil, propriété de Lucien Ebata. Au plan international, il n'a pas manqué d'aborder le conflit entre la Russie et l'Ukraine avec son corollaire de victimes.