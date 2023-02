Afrique: Cinéma - L'OIF lance un concours de projets de séries

Les candidatures ouvertes dans le cadre du projet " L'appel Liberté série " courent jusqu'au 1er mars et concernent tous les cinéastes des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).

En partenariat avec le Festival Dakar Séries et dans le cadre du projet Clap ACP2, mis en œuvre avec le soutien de l'Union européenne et de l'Organisation des Etats ACP, l'OIF organise, avec la société Paper to film, le grand concours de projets de séries dans le but de faire émerger de nouveaux projets, en cours d'écriture, avec ou sans producteur, mais n'ayant pas encore suscité l'engagement d'un diffuseur.

" Après des années de pandémie et de repli sur soi, l'appel à projet Liberté série se veut un accélérateur de créativité à une période où la production de séries se professionnalise mais peine encore à s'exporter et hésite à aborder certains genres, domaines ou formes d'écriture : fictions historiques, récits biographiques, adaptations littéraires ", indique-t-on.

La présélection des projets reçus sera assurée par Paper to film, l'OIF et Dakar Séries. Les vingt à trente projets les plus prometteurs seront soumis à un jury composé de grands auteurs africains ayant écrit des séries mais aussi d'autres types d'œuvres et dont les créations ont eu un impact important à la fois sur le public africain qu'international.

Il s'agit, entre autres, de Marguerite Abouet, auteur de la série de bande dessinée " Aya de Yopougon " ; Gauz, lauréat du grand prix littéraire d'Afrique noire pour son roman " Camarade papa " ; Dieudo Hamadi, auteur de la série " Les âmes errantes de Kinshasa " et réalisateur du documentaire " En route pour le milliard ", sélectionné en 2020 au Festival de Cannes ; Aïda Mady Diallo, première auteure d'Afrique francophone publiée dans la collection de roman policiers " Série noire ", également scénariste et réalisatrice de la série " Bamako, la ville aux trois caïmans ".

Suite à la phase de présélection, les six à huit auteurs jugés aguichants par le jury seront invités, à Dakar, à perfectionner leur projet pendant une résidence d'écriture, peu avant le festival Dakar Séries 2023 qui aura lieu du 3 au 6 mai. " A l'issue de cette résidence encadrée par Paper to film en collaboration avec l'un des membres du jury et l'école Kourtrajmé de Dakar, les lauréats seront invités à "pitcher" leur série lors d'une soirée du festival Dakar Séries. A l'issue des présentations, le jury attribuera un ou plusieurs prix dont le Grand Prix Clap ACP Liberté Série de 5000 euros, doté par l'Union européenne avec le soutien de l'Organisation des Etats ACP ", souligne l'OIF sur le site du concours.

Les cinéastes congolais peuvent saisir cette opportunité en s'inscrivant au plus tard le 1er mars sur le site du concours.