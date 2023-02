Sénégal: Vers un symposium international sur la gestion de la pandémie de Covid-19

Dakar — Le Sénégal va abriter au mois de mai un symposium de partage d'expériences entre le Nord et le Sud sur les leçons tirées de la gestion de la pandémie de Covid-19, a appris l'APS mardi de son initiateur, Cheikh Doudou Mbaye.

La Covid-19, une pandémie qui a touché "tout le monde et tous les pays" a "mis à nu nos systèmes de santé et ses limites, ses normes remises en question à savoir l'accessibilité et l'acceptabilité des soins de santé", a-t-il dit.

M. Mbaye s'exprimait au cours d'un atelier préparatoire au symposium international d'échanges, de mutualisation d'expériences, de regards croisés entre les approches Nord et Sud autour des stratégies Covid-19 prévu au mois de mai.

Cette rencontre organisée par l'Alliance pour la promotion des valeurs communes (APROVAC) et l'ONG 3 D, a réuni les autorités et acteurs engagés dans la riposte contre la Covid-19 au Sénégal pour une séance de réflexion et de partage en perspective du symposium.

A propos du symposium, il s'agira d'apprendre "les réponses communautaires de l'Afrique" et celles "holistiques" apportées par l'occident face à cette pandémie qui "est venue nous rappeler que nous avons tous au nord comme au sud des limites", a indiqué M. Mbaye.

La pandémie a été un "choc" qui a failli conduire à une désolation de la solidarité internationale, a déploré le président de la fondation Koffi Annan, As Sy.

"La Covid-19 a été un grand choc mais il y en aura d'autres malheureusement. Ce n'est pas une fatalité cependant qu'un choc devient une catastrophe (... )", a-t-il averti, estimant que les communautés doivent être préparées pouvoir faire face à la survenue de nouvelles pandémies.

Le symposium de Dakar prévu au mois de mai vise à croiser les expériences du monde entier sur "comment prévenir et gérer ces genres de crises", a souligné Moundiaye Cissé, le Directeur exécutif de l'ONG 3D.

Prenant part à l'atelier, la président du Comité national de lutte contre le Sida (CNLS), Safiatou Thiam, est revenue sur les stratégies mises en place par ses services pour "atténuer l'impact sanitaire et socio-économique" de cette pandémie.