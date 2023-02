Afrique: En matière d'investissement, le risque n'est pas plus grand en Afrique qu'ailleurs, selon Macky Sall

Dakar — L'Afrique ne présente pas plus de risques pour les investissements que n'importe quelle autre partie du monde, a soutenu le chef de l'Etat, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, en intervenant au sommet mondial des gouvernements, qui se tient à Dubaï depuis lundi.

"Ce qui doit changer, c'est la perception. Le risque n'est pas plus grand en Afrique qu'ailleurs. Ce qui renchérit, c'est la notation. L'Afrique paie ses dettes et respecte ses engagements", déclare une source proche de la présidence de la République, citant Macky Sall.

Le chef de l'Etat estime que le continent africain doit être jugé sur ce qu'il fait, "non pas sur ce que eux (les non-Africains) pensent" qu'il fait. "Tout le problème est là. C'est un problème de perception, qui est difficile à enlever de la tête des gens", a-t-il martelé.

"Depuis quatre siècles, l'Afrique a beaucoup subi. Aujourd'hui, malgré ses efforts, il y a beaucoup de facteurs qui bloquent son décollage", a fait remarquer le président sénégalais.

Le continent concentre pourtant "65 % des terres arables du monde", affirme Macky Sall, rappelant que l'Afrique dispose de grands cours d'eau et d'une importante main-d'œuvre.

Tout cela est, à son avis, la preuve qu"'il est possible de développer du capital qui se fructifie pour le bénéfice des investisseurs et du continent".

Macky Sall participe au sommet mondial des gouvernements à l'invitation de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le président des Emirats Arabes Unis.

Cette rencontre annuelle organisée depuis 2013 par les Émirats Arabes Unis rassemble plusieurs dirigeants gouvernementaux et non gouvernementaux, dans le but de "réfléchir sur des enjeux mondiaux liés à la paix et à la sécurité, aux questions économiques et sociales, à l'environnement et à l'innovation technologique".

Le thème de cette année est : "Façonner les gouvernements de demain".

Le président Macky Sall rentre à Dakar ce mardi, selon la présidence de la République.