Afrique: Mamadou Faye - "Nous voulons devenir la Cour des comptes la plus respectable d'Afrique"

Dakar — Le premier président de la Cour des comptes du Sénégal, Mamadou Faye, a fait état mardi de l'ambition des membres de cette institution d'en faire "la Cour des comptes la plus performante et aussi la plus respectable d'Afrique".

"Notre ambition commune, c'est d'avoir la Cour des comptes la plus performante et aussi la plus respectable d'Afrique", a-t-il-déclaré en s'adressant aux huit nouveaux magistrats nommés par décret présidentiel pour siéger au sein de cette juridiction chargée notamment de contrôler le bon emploi des fonds publics.

A leur endroit, il a lancé : "Vous voici désormais membres à partie entière de la compagnie des magistrats de la Cour des comptes, je suis sûr que vous mesurez dans sa plénitude la signification du serment que vous venez de prêter".

Le président de la Cour des comptes a rappelé à ses nouveaux collègues qu'ils doivent s'imposer un devoir de réserve et adopter un comportement conforme à l'honneur et à la dignité qui sied à cette institution.

Il a également insisté sur "l'exigence d'indépendance et d'impartialité" qui leur incombe vis-à-vis de l'exécutif et du législatif", mais également vis-à-vis de "tous les autres lobbies".

Mamadou Faye a par ailleurs invité les nouveaux magistrats de la Cour des comptes à "faire preuve de compétence, d'humilité, d'objectivité et d'expertise gage de crédibilité de l'institution", soulignant que "les attentes des citoyens sont énormes".

"Pour espérer avoir une Cour des comptes modèle et performante, assurant le leadership dans la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques de notre pays, nous devons accepter que notre institution supérieure de contrôle nous impose un certain nombre d'exigences", a-t-il dit.

"La quête de la satisfaction de toutes ces exigences nous oblige à nous améliorer et à diversifier nos productions qui s'adressent aux citoyens au nom desquels nous rendons justice", a ajouté le premier président de la Cour des comptes.