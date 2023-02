Congo-Kinshasa: Tirant la sonnette d'alarme sur un réseau mafieux, UPN - Le Comité de gestion exhorte les étudiants à toujours payer leurs frais à la banque

Dans une mise au point relative à la situation de paiement de frais académiques des étudiants publiée vendredi 10 février dernier, le comité de gestion de l'Université pédagogique nationale (UPN) annonce des sanctions à l'endroit des personnes (agents et étudiants) impliquées notamment, dans la production et livraison de faux bordereaux.

Cette prise de position du comité de gestion l'UPN que chapeaute la professeure Anastasie Masanga Maponda fait suite aux investigations menées par une commission d'identification et de contrôle des effectifs des étudiants mise en place par le nouveau comité de gestion après une série de concertations de la communauté interne. Le Comité de gestion de l'UPN qui réitère son engagement de lutter contre les antivaleurs au sein de son alma mater, invite les étudiants et leurs tuteurs à toujours payer leurs frais à la banque sans passer par un intermédiaire.

Les agents ayant détourné les frais d'inscriptions ou les frais académiques seront révoqués et les étudiants complices dans ce cas de fraude seront eux aussi exclus, renseigne le même document. Une position qui réjouit le personnel de cette université. Ce dernier appuie la fermeté du comité de gestion et dénonce un réseau mafieux installé à l'UPN depuis plus d'une décennie qui s'enrichit au détriment de véritables agents. " Nous encourageons le comité de gestion non seulement à révoquer les agents véreux impliqués dans la mafia mais aussi à les traduire devant la justice car ce sont des ultra récidivistes ", a déclaré dans l'anonymat un cher de travaux de l'UPN.

Et d'ajouter : " Le comité de gestion après investigations sur base des rapports reçus de la commission sus-évoquée, a décidé de sanctionner toute personne impliquée dans l'un ou l'autre cas : La suspension et/ou la révocation selon le cas, pour les agents impliqués dans la production et la livraison des faux bordereaux ; la suspension et/ou la révocation selon le cas, pour les agents véreux ayant détourné les frais d'inscriptions ou frais académiques des étudiants ; l'exclusion des étudiants responsables et complices de fraude ; la poursuite ainsi que la mise à la disposition de la justice de tous les inculpés.

Le comité de gestion appelle les étudiants ainsi que leurs tuteurs à payer seuls leurs frais à la banque sans passer par un quelconque intermédiaire au risque de tomber entre les mains des faussaires ", peut-on lire dans ce communiqué signé par Anastasie Masanga Maponda, rectrice de l'UPN.

Le comité de gestion de l'Université Pédagogique Nationale (UPN) tire la sonnette d'alarme sur plusieurs cas d'escroquerie aux frais d'inscription ainsi qu'aux frais académiques des étudiants. Il renseigne aussi que plusieurs étudiants sont porteurs des faux bordereaux de la banque produits et livrés par des agents et des tierces personnes.