Congo-Kinshasa: En prévision du lancement des opérations d'enrôlement à l'Est - Washington réaffirme son soutien à la CENI

C'est une véritable gageure pour cette 3ème phase de l'opération identification et enrôlement pour la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Elle concerne la partie de la RDC en proie aux attaques des groupes armés locaux et étrangers. La Centrale électorale a reçu les assurances du gouvernement qui entend s'investir pour relever ce défi sécuritaire. Entretemps, le calendrier prévoit un mois pour cette opération d'enrôlement et d'identification.

A l'issue de la réunion tenue par le Premier ministre Sama Lukonde, le Vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito et le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, en présence du président de la CENI, Denis Kadima, le lancement des opérations dans 3ème aire opérationnelle est prévue jeudi 16 février prochain.

Le patron de la sécurité intérieure a rassuré au nom du gouvernement, la population quant aux mesures sécuritaires déjà prises au niveau de la police et de l'armée pour un meilleur déroulement de l'opération dans cette partie du pays dont certains coins sont sous la menace des groupes armés qui y sèment insécurité, terreur, et désolation.

Et Daniel Aselo de préciser : " Le message est spécialement adressé à nos populations de l'Est du pays qui doivent être rassurées de ce que, pour le gouvernement de la République, le processus électoral devra concerner tous les coins de notre pays. Ici, il faut retenir qu'au-delà de ce qui est fait sur le terrain par l'armée et la police, ces deux corps de nos forces de défense et sécurité vont encore avoir une mission complémentaire qui consistera essentiellement à la sécurisation du processus électoral. Donc, et l'armée, et la police seront mobilisées pour que nos populations de l'Est participent toutes, dans la mesure du possible, à ce processus d'enrôlement", a assuré Daniel Aselo.

Pour le président de la CENI : "Le message est clair, nous encourageons la population à s'enrôler, car c'est un exercice très important parce que les cartes d'électeurs que nous avons pour l'instant vont s'expirer après les élections, il y aura donc de nouvelles cartes, celles d'identité nationale. J'invite, en conséquence, les compatriotes à venir en masse pour parvenir à cette fin".

Les USA satisfaits des progrès réalisés jusqu'ici

L'Administration américaine par le truchement de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) s'est dit satisfaite des progrès réalisés au cours du processus électoral en RDC. Mlle Stéphanie Miley et M. John Dunlop, respectivement Directeur de mission adjointe au sein de l'ambassade américaine et Directeur de mission de cette structure l'ont signifié au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

"En écoutant le président Denis Kadima, il y a lieu de noter des progrès réalisés au cours de ce processus qui avance. Je dois être honnête pour dire que nous sommes satisfaits de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui sur les différents sujets soulevés", a déclaré John Dunlop à l'issue des entretiens avec Denis Kadima.

Le Directeur de mission de l'USAID a reconnu les difficultés auxquelles est confrontée la CENI en ces termes : "Il faut avouer que c'est une opération qui n'est pas facile à réaliser, mais les efforts fournis rassurent et nous sommes convaincus, au regard de tout cela. La CENI a réalisé des progrès admirables et nous espérons que ça va se poursuivre et que le partenariat avec l'USAID va aller de l'avant dans le cadre de nos accords pour observer et soutenir le processus", a-t-il fait savoir.

La délégation de l'USAID et le président de la CENI ont évoqué plusieurs questions ayant trait au processus électoral. Il s'agit notamment de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs sur les trois zones opérationnelles ainsi que les défis qui existent sur le parcours qui mène aux élections de décembre 2023.

L'Agence américaine a, à cet effet, réitéré le soutien de l'administration américaine pour que ces opérations aboutissent au résultat attendu par tous.

"On doit affirmer que le gouvernement américain s'est engagé pour suivre l'évolution de ce processus tout en réaffirmant tout notre soutien pour des consultations électorales inclusives, démocratiques, transparentes et apaisées", a martelé le Directeur de mission de l'USAID.