Sénégal: Classes passerelles - Des "résultats satisfaisants" pour un projet intervenant dans le sud

Diamniadio — Le projet de classes passerelles, mis en oeuvre dans le sud du Sénégal durant ces cinq dernières années, a obtenu "des résultats satisfaisants" avec 211 020 enfants intégrés dans le circuit de scolarisation dans des écoles partenaires et 25 000 élèves bénéficiaires de remédiation pour améliorer la transition entre le primaire et le secondaire, a appris l'APS de son directeur technique, Omar Ba.

Présentant le bilan de ce projet de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), mardi, au siège du ministère de l'Education nationale à Diamniadio, il a déclaré que 1070 directeurs ou personnels administratifs ont été touchés et 5266 enseignants formés pour la prise en charge des enfants intégrés dans le formel.

Le projet, qui a démarré en 2017, prend fin en mars 2023. Il devrait offrir aux filles et garçons âgés de 6 à 19 ans des opportunités d'éducation de base pertinentes, dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou.

L'objectif vise, à travers le secteur formel et non formel à améliorer les offres de l'éducation complémentaire de base et la qualité de l'éducation formelle à l'école élémentaire et au cours élémentaire moyen (CEM).

Les interventions du projet sont axées sur quatre composantes principales. Il s'agit de l'amélioration des offres d'éducation complémentaires de base, des offres d'éducation formelle, du taux de transition entre le primaire et le collège et enfin de l'engagement des parents et de la communauté, a expliqué Omar Bâ.

Pendant toute la durée du projet, 11 510 jeunes et enfants ont bénéficié des offres du non formel avec des formations aux métiers de l'emploi.

L'équipe du projet collabore avec les communautés pour déterminer les offres d'éducation complémentaires en mettant en place des écoles communautaires de base, des daara (écoles coraniques) communautaires et des classes passerelles afin d'inscrire à l'école un maximum d'enfants hors du système, a souligné Omar Ba.

Un autre volet concerne la promotion d'un environnement scolaire de qualité, sécurisé et inclusif pour la mise en place de meilleures conditions d'apprentissage et l'amélioration de la qualité de l'enseignement.

"C'est un sentiment de satisfaction par rapport à la démarche, parce que c'est un projet innovant exécuté au niveau des quatre académies [Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou], mais le travail se fait au niveau central avec l'équipe projet, avec une approche systémique", a relevé le directeur de l'enseignement moyen secondaire général, Pape Kandji, responsable du Projet USAID Passerelles au ministère de l'Education nationale. Il a signalé que tous les indicateurs sont au vert, à un mois de la clôture du projet, et a souhaité une capitalisation des résultats.

"Nous avons l'habitude de mettre des projets, mais la capitalisation pose problème. Il faut aussi communiquer pour montrer qu'on a mis en place un projet durant cinq ans et les résultats sont très satisfaisants", a-t-il souligné.

Le projet, financé par USAID, a appuyé le ministère de l'Education nationale dans l'amélioration de l'accès à l'éducation de qualité, le maintien dans le système éducatif et le développement des compétences de vie essentielles chez des garçons et filles.