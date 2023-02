Congo-Kinshasa: Bandundu - Le député Bisaka dénonce l'enrôlement de présumés assaillants dans l'armée

Le député provincial David Bisaka, élu du territoire de Kwamouth (Maï-Ndombe) a dénoncé mardi 14 février, le recrutement des assaillants dans l'armée.

Selon cet élu, ces personnes sont de, présumés auteurs des violences survenues dans le territoire de Kwamouth.

Il attribue cet acte à l'impunité :

" Quand on dit que, les gens qui ont tué à Kwamouth vont faire la formation militaire, ma population regrette à travers moi. C'est de l'impunité. Comment dans un état qui se respecte, on va remercier les tueurs ? Je suis vraiment très mécontent de cette décision-là. Même les 27 assaillants qu'on venait d'arrêter le 10 février à Nkana, c'est aujourd'hui qu'ils partiront au centre d'instructions militaire.

Mais nous sommes dans quel Etat comme ça ? Jusque-là, nous ne savons pas qui a tué à Kwamouth et il a tué pourquoi ? Ces présumés tueurs arrêtés, on les amené à l'armée, c'est une façon d'éliminer les traces. Alors demain ou le lendemain on dira quoi par rapport à cette histoire ? Qui avait tué à Kwamouth et il avait tué pourquoi ? C'est la question que je me pose chaque matin quand je me réveille. C'est compliqué. Nous déplorons ".

Le député David Bisaka appelle ainsi à l'intervention de la MONUSCO dans cette affaire.

" J'ai demandé à la MONUSCO de nous secourir parce que, nous sommes déjà abandonnés par l'État congolais. Qu'on établisse responsabilités. Que l'état congolais réponde à ces 2 questions par la justice : Qui a tué à Kwamouth et il a tué pourquoi ? Qu'est ce qui l'a motivé pour tuer ? ", a-t-il poursuivi.