Afrique: Séismes en Turquie - Les Mauriciens rentrés sains et saufs

Plus d'une semaine après les séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie, la famille de Rehad Jugnah a retrouvé le sourire. Hier, la fille de ce dernier, accompagnée de son époux et de ses deux enfants, ont regagné Maurice. Ils habitaient à Gaziantep - dans le sud-est de la Turquie -, région qui a été sévèrement touchée. Aujourd'hui, entourés de leurs proches, ils veulent reprendre leur souffle...

Ils ont été nombreux à guetter l'arrivée du vol de la Turkish Airlines en provenance d'Istanbul. À son bord, une famille mauricienne qui a vécu au plus près les séismes qui ont mis à terre la Turquie et la Syrie. Les minutes entre l'atterrissage de l'avion et la sortie de la famille ont paru bien longues à tous ceux qui ont fait le déplacement. Et d'un seul coup, les cris de joies ont fusé à l'aéroport SSR en apercevant la famille.

Entre embrassades et sourires, les échanges ont été émouvants. Ce n'est pas le fils de Rehad Jugnah qui dira le contraire. "Nous sommes tous heureux de voir ma soeur. L'émotion est à son comble." Tous veulent avoir la chance de leur parler, ou encore de les serrer dans leurs bras.

Malgré la fatigue, ils restent souriants. Ils sont heureux d'avoir pu rentrer à Maurice, sains et saufs. Repartir dans leurs pays d'adoption n'est pas à l'ordre du jour pour le moment, surtout que l'on sait que la ville de Gaziantep a été durement touchée.

En effet, les habitants de cette ville attendent l'arrivée d'experts en bâtiment. Comme le soulignent nos confrères de Francetvinfo.fr, dans une ville de deux millions d'habitants, la pression monte car les résidents veulent au plus vite retrouver leur chez eux. C'est le cas d'Abdulrahman. "L'eau a commencé à revenir et pour le gaz, c'est le cas depuis hier (NdlR, lundi) pour les immeubles qui ont été contrôlés." On apprend que les experts ne peuvent donner le feu vert à la va-vite, car, depuis les séismes, plusieurs promoteurs ont été arrêtés par les autorités pour ne pas avoir respecté les normes antisismiques.

Toujours au sein de cette ville, nos autres confrères de France24.com indiquent que les avions-cargos ne cessent de se succéder sur le tarmac, apportant le matériel indispensable pour aider les hôpitaux turcs qui sont submergés depuis plus d'une semaine. D'autres régions attendent aussi une aide afin de soulager les sinistrés. On recense des centaines de milliers de sans-abri qui n'arrivent pas à avoir de quoi se nourrir, et surtout faire front au froid polaire qui sévit. Le mercure est même descendu à moins 20 degrés au cours de ces derniers jours. Certaines ONG ont réussi à apporter des vivres aux habitants qui se retrouvent tous autour d'un feu de camp pour parler et chercher des informations auprès des secouristes.

Selon les autorités turques, 1,2 million de personnes ont été logées dans des résidences pour étudiants. D'autres ont pu trouver un abri sous les quelque 206 000 tentes, alors qu'environ 400 000 sinistrés ont été évacués des régions dévastées. À ce jour, plus de 35 000 personnes ont été tuées des suites de ces tremblements de terre.