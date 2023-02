Ile Maurice: Négligence médicale - Le père de la petite Saivaani réclame Rs 50 m de dommages à l'état et à la santé

Rajcoomar Aunatoa poursuit l'État et le ministère de la Santé et leur réclame des dommages de Rs 50 millions par le biais de son avoué, Me Pazhany Rangasamy, qui leur a servi une mise en demeure.

Cela, après que le Medical Negligence Standing Committee du ministère de la Santé a conclu qu'il y a bel et bien eu négligence médicale dans le cas de la petite Saivaani Aunatoa, décédée le 23 novembre après avoir subi une chirurgie à l'appendice à l'hôpital Dr Jeetoo. En vertu de la sec 46(a) de la Public Service Commission Regulations 1967, un médecin et deux infirmières ont été suspendus de leurs fonctions à partir du 8 février et le cas a été référé au Medical Council et au Nursing Council.

Le père de la victime explique que sa fille avait un avenir brillant tant sur le plan social que spirituel. Elle participait à des compétitions de chants religieux au niveau national. Rajcoomar Aunatoa ajoute que sa famille a subi des dommages moraux estimés à Rs 50 millions. Il fait appel au ministère de la Santé et lui demande de lui soumettre son rapport dans un délai d'un mois suivant la mise en demeure.

Rajcoomar Aunatoa affirme que les infirmières et médecins qui ont traité sa fille, à l'hôpital de Candos le 21 novembre 2022 et le 22 novembre à l'hôpital Jeetoo, ont commis une faute et sont responsables de leur négligence car ils ont fait preuve de manquements au niveau professionnel et à celui des soins médicaux prodigués à leur jeune patiente.

Le père de la victime dit avoir été déçu de sa rencontre avec le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, qui l'a informé que le rapport médical ne lui serait pas remis car il a été envoyé au Medical Council of Mauritius pour les actions disciplinaires. Rajcoomar Aunatoa ajoute qu'il a pris connaissance dans les médias d'une déclaration du ministre Jagutpal, le lundi 6 février, faisant état que le Medical Negligence Standing Committee avait soumis son rapport sur la mort soudaine de sa fille Saivaani et avait conclu à une négligence médicale.

Rajcoomar Aunatoa dit avoir porté plainte pour négligence médicale au poste de police des Line Barracks le 23 novembre. Le rapport de l'autopsie avait révélé que sa fille était décédée d'une pneumonie par aspiration.