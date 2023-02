Cote d'Ivoire: Séguéla - Le canton Mebara rend hommage au président de la République

Le village de Gnahoulego dans le canton Mébara, département de Séguéla, a rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour son électrification.

C'était le dimanche 22 janvier 2022 lors d'une fête dite de la lumière, parrainée par Zoumana Bakayoko, député de Séguéla commune. Les populations ont affirmé qu'avec l'électrification, le Président Ouattara a créé dans leur village les conditions de la croissance économique. Elles ont estimé, à travers le président de mutuelle de développement du village, que l'absence d'électricité était l'un des obstacles majeurs au développement économique, relevant la corrélation entre pauvreté en milieu rural et électricité.

Le parrain Zoumana Bakayoko a exhorté les populations à faire confiance au Président Alassane Ouattara, insistant sur l'union sacrée des fils et filles de la région du Worodougou. " Saluons ensemble le Président Alassane Ouattara pour sa clairvoyance et son engagement à rapprocher le développement de nos parents et dans nos localités. Continuons à demeurer à ses côtés et à le soutenir pour qu'il réalise plus qu'il n'a déjà fait pour nos régions. Mais retenons que c'est ensemble dans l'union véritable des fils et filles du Worodougou que nous pourrons faire le bonheur de nos populations ", a-t-il fait remarquer.

Zoumana Bakayoko a salué la vision politique et le leadership du Président Ouattara qui permettent à la Côte d'Ivoire d'avancer et de rayonner dans le monde. Il a souligné l'énorme travail fait dans le Worodougou par le gouvernement en matière d'électrification, d'adduction en eau potable, d'éducation et de routes. Le parrain a rassuré les populations de transmettre fidèlement leurs doléances au chef de l'Etat.

La veille, le député de Séguéla commune, accompagné d'une forte délégation de cadres dont le sénateur Vaflani Bakayoko, les secrétaires départementaux du RHDP de Séguéla et de Dualla-Massala, Bakayoko Idrissa et Metoba Coulibaly et du député de Koro, a parrainé une cérémonie dite de la fraternité dans la localité de Sominan.

Là-bas, Zoumana Bakayoko a demandé aux populations de poser des actes qui concourent à la consolidation de la paix et la tranquillité. Il les a encouragées à privilégier le vivre ensemble, se félicitant du soutien des associations féminines et de jeunesse au chef de l'Etat et à sa personne. Il les a assurées de son soutien dans la quête de leur autonomisation.

Dans la foulée, ZoumBak a fait d'importants dons. Tout comme à Gnahoulego, où il a offert 10 tonnes de ciment pour la construction de 3 salles de classes de l'école primaire. Zoumana Bakayoko a également offert 25 tonnes de ciment, 50 marmites et ustensiles de cuisine et 5 millions de francs pour soulager les femmes du village et aider à la réalisation d'édifices sociaux de base.