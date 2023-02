Cote d'Ivoire: E-Commerce - Kla Maresha propose un nouvel outil

Le dîner-gala de lancement de la plateforme SnoliApp a eu lieu le vendredi 10 février 2023 dans une résidence hôtelière d'Abidjan Cocody-M'Badon.

L'année 2023 étant décrétée année de la jeunesse, le concepteur Kla Maresha vise, à travers sa plateforme, la création d'un cadre propice afin de permettre aux jeunes d'être autonomes. Selon lui, cette plateforme est conçue pour fournir aux particuliers et aux entreprises une nouvelle source de revenus en tirant parti de la puissance du commerce électronique. " L'année de la jeunesse est faite pour que les jeunes puissent se montrer. J'aimerais que par mon projet, certains puissent créer des choses pour faire avancer la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Ce que je veux apporter au pays en faisant cela, c'est de révolutionner le secteur de la technologie ", a-t-il déclaré.

Comment fonctionne la plateforme ?

Selon Kla Maresha, l'application fonctionne sur un modèle de commission. Ce qui signifie que les utilisateurs gagnent un pourcentage de chaque vente qu'ils effectuent par le biais de la plateforme. Aussi, il a dit que la plateforme offre une interface conviviale où les utilisateurs peuvent lister et vendre des produits, gérer des ventes et recevoir des paiements directement des acheteurs. " Elle offre une gamme d'outils et de fonctionnalités conçus pour aider les utilisateurs à promouvoir et à commercialiser leurs produits, y compris des options pour la création d'une vitrine personnalisée, la création de listes de produits avec des descriptions détaillées et des images de haute qualité, et l'utilisation d'intégrations de médias sociaux pour atteindre un public plus large ", a-t-il expliqué tout en détaillant que plus un utilisateur réalise des ventes, plus il gagne de commissions. En effet l'application suit les ventes réalisées par chaque utilisateur, calcule sa commission et la verse périodiquement.